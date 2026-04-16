C'est un signe de la popularité actuelle de la F1 auprès du grand public, et de l'intérêt qu'elle suscite auprès des plus grandes marques. Le championnat se démultiplie en boites de Lego, se décline en miniatures chez Hot Wheels et s'invite même dans les rayons des supermarchés.

Pendant plusieurs années, cette expansion était limitée aux boissons énergisantes, Red Bull et Monster, qui mettaient l'accent sur leur présence en F1, mais le championnat est désormais lui-même représenté.

Depuis quelques semaines, des chocolats KitKat en forme de monoplace sont ainsi en vente, et la F1 va avoir droit à un autre produit quelques rayons plus loin, celui des pâtes.

Devenu sponsor de la Formule 1 il y a un an, Barilla décline une forme traditionnelle des pâtes, les roues (rotele en Italien) en les modifiant légèrement pour leur donner une forme de roue de monoplace, le tout dans un paquet qui affiche le logo du championnat. Ces pâtes sont nommées "Racing Wheels - Racing Edition" (Roues de course - Édition course).

Le paquet de pâtes F1 de Barilla ! Photo de: Barilla

Les paquets sont pour le moment proposés uniquement aux États-Unis, un signe supplémentaire de la croissance actuelle de la F1, en particulier sur ce marché. Mais cela signifie que les consommateurs européens (même les Italiens !) en sont privés.

La famille Barilla a des liens intimes avec la Formule 1 puisque Paolo Barilla, héritier de la firme italienne et aujourd'hui président adjoint du groupe, a lui-même été pilote. L'Italien a pris le départ de huit Grands Prix pour Minardi, ancêtre de l'équipe Racing Bulls, en 1989 et 1990, et a fait partie de l'équipage vainqueur des 24 Heures du Mans en 1985.

Paolo Barilla partageait sa Porsche avec Klaus Ludwig et John Winter, pseudonyme choisi par Louis Krages pour cacher son activité de pilote à sa famille. La mère de Krages avait ainsi appris qu'il roulait dans des voitures de course au lendemain de sa victoire aux 24 Heures du Mans 1985, en le voyant en photo sur le podium dans un journal !

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