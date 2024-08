Bearman : Hamilton apportera "une mentalité de vainqueur" chez Ferrari

Après une pige de dernière minute mémorable sur la Ferrari lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite en début de saison, Oliver Bearman a gagné ses galons de titulaire pour l'an prochain, où il défendra les couleurs de l'écurie Haas en F1.

Équipe cliente de la Scuderia Ferrari, la structure américaine accompagnera ainsi les débuts en Formule 1 du jeune Britannique, membre de la Ferrari Driver Academy depuis la fin de la saison 2021.

Dans ce contexte, Bearman se réjouit particulièrement de l'arrivée de Lewis Hamilton au sein de la Scuderia Ferrari l'an prochain, en remplacement de Carlos Sainz : "Je pense qu'il apportera beaucoup d'expérience à l'équipe", a déclaré le pilote anglais au micro de Sky Sports F1. "Il a remporté sept Championnats du monde, c'est un fait. Il apportera une bonne mentalité à l'équipe, une mentalité de vainqueur, mais son talent est évidemment indéniable."

En tant que pilote junior Ferrari, Bearman espère ainsi tirer profit de l'arrivée de Hamilton à Maranello tout au long de la saison à venir : "C'est formidable qu'il puisse partager son expérience avec moi", continue-t-il. "J'espère que j'apprendrai beaucoup de lui, et j'espère que Ferrari en fera autant, car je pense qu'il sera un atout précieux pour l'équipe."

À 19 ans à peine, Oliver Bearman est considéré comme l'une des futures stars de la Formule 1. Après avoir remporté simultanément les titres en F4 italienne et en allemande en 2021, ce dernier a raté de peu le sacre pour sa première saison en F3 en 2022. Auteur d'une bonne première saison en F2 en 2023 (sixième avec quatre victoires), le natif de Chelmsford connaît certes une campagne 2024 difficile dans l'antichambre de la F1, mais son premier Grand Prix à Jeddah au volant de la SF-24, conclu à une brillante septième place, lui a définitivement ouvert les portes de la Formule 1.

S'il touche au but avec sa promotion dans la catégorie reine du sport automobile, Oliver Bearman conserve pour rêve ultime d'être sacré Champion du monde à l'avenir avec la Scuderia, l'équipe qui le soutient depuis de nombreuses années.

Pour la petite histoire, Bearman est devenu, à 18 ans et 10 mois, le plus jeune pilote à disputer un Grand Prix avec Ferrari dans l'histoire de la Formule 1. Il fut également le premier pilote à faire directement ses débuts en F1 au volant d'une Ferrari depuis... Arturo Merzario lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en 1970.

Oliver Bearman s'est révélé au grand public en Arabie Saoudite Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ferrari est l'une des marques les plus emblématiques au monde, dans le domaine de la course automobile et de la F1", conclut Bearman. "Si vous dessinez une voiture, ce sera une voiture rouge. C'est une marque synonyme de course automobile, de victoires, de succès, et de pilotes fantastiques également."

"Tout d'abord, j'ai fait mes débuts [en F1] sur une Ferrari, une chose qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et le fait de devenir le plus jeune pilote Ferrari a été quelque chose de très spécial pour moi. Bien sûr, je veux gagner des Championnats du monde, et y parvenir avec Ferrari est mon rêve. Ils me soutiennent depuis 2021, ils ont vu quelque chose en moi très tôt."

"Ils ont décidé de me faire confiance, et même le simple fait de me mettre au volant à Jeddah était un gros risque de la part de Ferrari. Cela montre qu’ils croient en moi, qu’ils ont confiance en mes capacités, et bien sûr, un jour, j’aimerais gagner un titre, surtout avec Ferrari."