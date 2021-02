Quand Benetton présentait la dernière F1 de son histoire

Si cette B201 porte bien le patronyme Benetton, elle marque aussi bien la fin d'une ère que le début d'une nouvelle. Conçue à Enstone, cette monoplace cache en réalité à peine le retour de Renault en Formule 1 avec une écurie d'usine au début des années 2000. Mais si le constructeur français a fait l'acquisition de Benetton bien avant le début de la saison 2001, le nom va être utilisé le temps d'une dernière année avant de laisser définitivement place nette au nouveau propriétaire.

Le cru 2001 est en effet une saison de transition pour la structure, et elle se dispute avec cette F1 qui est l'œuvre de Mike Gascoyne, ensuite rejoint par Mark Smith. Au début du mois de février, la B201 est dévoilée en grande pompe lors d'un événement organisé sur la place Saint-Marc, à Venise. Elle fait son apparition derrière un mur d'eau, rien que ça ! Les premiers tours de roue ont eu lieu quelques jours plus tôt lors d'un shakedown organisé à Barcelone et mené par Giancarlo Fisichella.

Pour la campagne qui s'annonce, le pilote italien est rejoint par le jeune Britannique Jenson Button. Le nouveau moteur et la nouvelle boîte de vitesses ont en réalité déjà été éprouvés lors des semaines précédentes, embarqués dans une B200B, version modifiée de la Benetton de la saison 2000.

Le premier pari de Renault

Sur cette monoplace, Renault fait un pari audacieux au niveau de la motorisation, puisque l'angle du moteur V10 RS21 est ouvert à 111°. On est alors loin des 72° et 90° que l'on trouve sur les autres moteurs de la grille, et cela crée d'abord des ennuis, bien que ce choix technique permette un positionnement plus bas du bloc propulseur dans le châssis. Si le centre de gravité est abaissé et que l'ensemble gagne en légèreté, le moteur en lui-même manque encore de couple, notamment durant la première partie de saison. Mais Renault va trouver la clé en développant une nouvelle version en cours d'année.

Parmi les nombreux changements enregistrés à Enstone avec cette B201, il y a aussi l'arrivée du manufacturier de pneus Michelin, en lieu et place de Bridgestone. On sait à quel point cette entente sera déterminante pour les succès qui suivront chez Renault, avec à la clé les titres mondiaux décrochés quatre ans plus tard, en 2005 et 2006.

Sur le plan des résultats, le début de saison 2001 est particulièrement difficile pour Fisichella et Button au volant de cette dernière Benetton de l'Histoire de la F1. Les deux hommes se retrouvent d'abord en fond de grille, plus souvent qu'à leur tour en lutte avec les Minardi. Le déclic survient à la mi-saison, grâce notamment à un nouveau package aérodynamique mais aussi à une fiabilité retrouvée.

Alors qu'un petit point avait été glané par Fisichella au Brésil en début de saison, l'Italien mène la B201 dans le top 6 en Allemagne – où Button fait de même pour inscrire ses deux seuls points de l'année – puis offre un podium à l'équipe lors du Grand Prix de Belgique. Avec dix unités au compteur, Benetton-Renault achève l'exercice à la septième place du championnat constructeurs.

