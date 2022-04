Leclerc "ne peut pas se permettre" de telles erreurs

Charger le lecteur audio

Dimanche dernier, lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola, Charles Leclerc s'est retrouvé dans la position du chasseur en fin de course. Avec des gommes tendres mieux chauffées que celles de Sergio Pérez, le Monégasque poursuivait le Mexicain pour le compte de la deuxième place. Mais à 11 tours de l'arrivée, alors que la Ferrari était dans les échappements de la Red Bull, le pilote s'est montré trop gourmand sur les vibreurs de la Variante Alta et a perdu le contrôle de sa monoplace, l'envoyant dans le mur. Leclerc a pu repartir pour décrocher la sixième place, mais ce résultat s'est avéré décevant compte tenu du potentiel de la Ferrari.

Sur un circuit acquis à la cause de la Scuderia et dans le contexte d'une lutte au championnat face à Max Verstappen (qui a maximisé les points à Imola), cette erreur pourrait être très coûteuse pour Leclerc. C'est en tout cas ce que pense Gerhard Berger, ancien pilote Ferrari en F1 et aujourd'hui patron du DTM. L'Autrichien était interrogé par Servus TV ce lundi, et a déclaré que le pilote ne pouvait plus "se permettre" ce genre d'erreur.

"Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des erreurs comme ça dans un championnat aussi difficile, parce que si quelque chose comme ça se passe mal dans une manœuvre de dépassement, d'accord. Mais il était seul, il avait tout son temps et il aurait obtenu une troisième place sûre et beaucoup de points, ce qui peut compter à la fin. Cela montre que Leclerc est un pilote très rapide, un bon pilote, mais maintenant nous allons voir comment cela se passe au cours d'une saison, quand il s'agit du championnat, combien d'erreurs il fait. Quelque chose comme ça ne devrait pas arriver."

Berger place beaucoup d'attentes sur cette saison 2022 de Formule 1, puisque Ferrari a enfin mis au point une voiture compétitive, ce qui n'était plus arrivé depuis 2019. Selon l'Autrichien, ce paramètre va démontrer le véritable niveau des pilotes, puisqu'ils ne pouvaient pas s'exprimer pleinement dans des voitures incapables de jouer les victoires.

"L'année dernière, beaucoup de journalistes m'ont demandé si les deux pilotes étaient assez bons pour Ferrari. J'ai répondu : 'Donnez-leur la bonne voiture et alors ils seront assez bons'. Maintenant, Ferrari a construit une voiture suffisamment forte, elle est géniale... Nous allons voir à quel point les deux pilotes sont vraiment bons. Et jusqu'à présent, Leclerc est certainement le meilleur en termes de vitesse, mais dans son duel avec Max, vous pouvez voir que ce dernier est toujours plus agressif. Bien sûr, vous pouvez dire : 'L'erreur n'aurait pas dû lui arriver maintenant'. Les erreurs arrivent, il n'y a aucun doute là-dessus, mais si vous regardez l'an dernier, c'était tellement serré à la fin que des erreurs comme ça auraient pu faire mal. Charles est un bon pilote. Mais il doit être à la hauteur maintenant."

Après seulement quatre Grands Prix, Berger voit d'ailleurs un favori se dessiner dans la course au titre. "Je vois vraiment un avantage pour Red Bull cette année, même si cela ne s'est pas encore vu dans les premières courses, mais je pense qu'ils sont aussi un peu lourds en termes de poids, et ils ont de la réserve. Sur les premiers Grands Prix, la stabilité n'a pas fonctionné, ils n'ont pas réussi à faire fonctionner les pneus correctement, mais quand la température montait, ils étaient rapides."

"Pérez a fait un énorme pas en avant, mais il reste clairement derrière Max", a poursuivi Berger. "Cela signifie qu'il est un numéro 2 parfait. Quant à Ferrari, ils ont déjà été plus rapides, ils n'ont pas eu de problèmes de fiabilité, ils ont pu bien attaquer, mais je vois encore un léger désavantage avec Sainz. Bien sûr, [lui et Leclerc] vont se prendre des points l'un à l'autre à un moment donné. Cela pourrait très bien jouer en la faveur de Red Bull."