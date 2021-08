Binotto voit Hamilton champion mais soutient Verstappen

La saison 2021 de Formule 1 se résume pour le moment à un duel au sommet, celui qui oppose Lewis Hamilton, septuple Champion du monde, et Max Verstappen, pépite précoce de la discipline qui dispose enfin d'une véritable chance de titre. Dans pareille configuration, et alors que l'hégémonie Mercedes semble vaciller, le contexte est à la polarisation des opinions, comme l'ont démontré l'accrochage de Silverstone entre les deux hommes et la controverse qui a suivi.

La Scuderia Ferrari, comme la plupart des écuries à ce stade, est hors du coup pour jouer les couronnes mondiales et même les victoires, menant sa propre bataille avec McLaren pour tenter d'accrocher la troisième position du classement constructeurs. Les deux structures sont, après le GP de Hongrie, à égalité avec 163 points chacune, en attendant la décision définitive d'Aston Martin concernant l'appel de la disqualification de Sebastian Vettel.

Lire aussi : Ces chiffres qui sont le juge de paix de Ferrari en 2021

Livrant son avis extérieur sur la bataille pour le titre, le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, a affirmé qu'il serait heureux de voir Verstappen l'emporter pour briser la domination Mercedes/Hamilton sur la Formule 1. Toutefois, il pense que le Néerlandais ne parviendra pas à renverser son adversaire.

"Tout d'abord, c'est une bataille passionnante. Ce sont deux pilotes extraordinaires, et très talentueux. L'un d'eux l'a déjà démontré et l'autre dispose d'une vitesse incontestable par rapport tout ce qu'il a montré."

"Si je devais prendre un pari, je pense que Lewis va gagner. Je dis cela parce que je pense que Mercedes va gagner. C'est une équipe solide et ils ont montré de quoi ils sont capables ces dernières années. Je crois qu'ils ont tous les éléments pour l'emporter à la fin et, en tant que champions en titre, ils sont à battre."

"J'espère que la lutte durera jusqu'à la toute fin", a-t-il ajouté. "Cela voudrait dire que le championnat est ouvert, que la lutte est passionnante et qu'elle est aussi serrée que possible pour le spectacle lui-même. Je nous encourage toujours chez Ferrari, mais je soutiens aussi Max, car je pense qu'il est bon pour la discipline de briser le statu quo."

Après 11 des 23 Grands Prix prévus, Hamilton dispose de huit points d'avance sur Verstappen au championnat pilotes, avec quatre victoires pour lui contre cinq pour le Néerlandais.