Le retour de la Formule 1, à Silverstone, sur un circuit dit "avare en récupération d'énergie" a de nouveau mis l'accent sur les principes fondamentaux de la réglementation 2026, à savoir la gestion de la batterie et la nécessité de compromis pouvant parfois sembler "contre-nature" par rapport aux années précédentes.

Au Grand Prix de Grande-Bretagne, il n'a d'ailleurs pas fallu attendre les premiers tours de roue pour que des discours négatifs se répandent dans le paddock, notamment lors de la journée de jeudi. De nombreux pilotes, parmi lesquels des figures de la discipline, se montraient pessimistes et/ou fatalistes concernant la moins grande difficulté du défi de Silverstone sous l'empire des règles actuelles.

Il faut dire que le tracé britannique ne s'inscrit pas dans la tendance des derniers GP puisqu'il s'agit d'une piste rapide où certaines portions sont dépourvues du moindre gros freinage, et donc de la moindre opportunité "facile" de recharger les batteries. Cela était particulièrement vrai entre Brooklands (virage 6) et Stowe (virage 15), soit quasiment un demi-tour complet où les pilotes touchaient à peine les freins.

Dans ces conditions, certains des virages rapides légendaires de la piste, à l'image de Copse ou de l'enchaînement Maggots-Becketts-Chapel, devaient être abordés de façon différente, pour participer à la recharge de l'énergie.

Chacun jugera si cela a fait une grande différence lors des deux courses du week-end britannique, mais toutes les voix ne sont pas négatives au sortir de l'épreuve de Silverstone.

Du côté de Gabriel Bortoleto, qui n'avait jusqu'ici pas été particulièrement défenseur ou critique du règlement, transparaît désormais un certain agacement quant à la répétition des discours alarmistes. Pour le Brésilien, il faut désormais arrêter de se plaindre et s'adapter. Il estime, en sus, que les voitures 2026 ne sont pas aussi mauvaises que ce que d'aucuns laissent entendre.

S'il y a encore des gens qui se plaignent [du règlement 2026], qu'ils tournent la page.

Ainsi quand, devant la presse internationale dont Motorsport.com, il lui a été demandé après la course ce qu'il avait pensé de la compétition dans ces conditions et s'il avait la sensation que Silverstone avait perdu de sa magie avec le règlement 2026, Bortoleto n'est pas passé par quatre chemins.

"Je ne pense pas que le sport ait perdu de sa magie. On roule toujours à des putains de vitesses de dingue dans Copse. On est à 280 km/h, donc je lève toujours le pied pour négocier ce virage. Ce n'est pas un virage qui se prend aussi facilement à fond, au point de se dire : 'Oh, on n'utilise pas toute l'adhérence dont on dispose'."

"Évidemment, l'année dernière, le concept était différent, mais je pense qu'il faut tourner la page. C'est le règlement auquel nous sommes soumis actuellement. S'il y a encore des gens qui s'en plaignent, qu'ils tournent la page. Ce sont les règles qui s'appliquent jusqu'en 2030, si j'ai bien compris. Et puis en 2030, lorsque nous passerons aux nouvelles règles, nous en reparlerons."

"Mais on ne peut pas passer trois ans à ressasser le même putain de pro... [Il se reprend avec le sourire] le même problème à chaque fois, parce que c'est comme ça. Les voitures restent agréables à piloter. C'est différent. Il faut s'y adapter, c'est la vie."