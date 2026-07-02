Silverstone dénaturé par les F1 2026 ? Les pilotes s'inquiètent

Alors que la Formule 1 s'apprête à entamer sa neuvième manche de la saison avec le Grand Prix de Grande-Bretagne, le débat autour de la gestion de l'énergie et de son impact sur le pilotage revient au premier plan.

Avec ses enchaînements rapides et fluides, le circuit de Silverstone est considéré par beaucoup comme l'un des plus beaux et des plus intéressants du calendrier. Mais ces mêmes virages à haute vitesse en font également l'un des tracés les plus contraignants pour le déploiement d'énergie.

En raison du faible nombre de gros freinages, les pilotes disposent de peu d'opportunités pour régénérer leur batterie, tandis que les longues sections rapides accélèrent la consommation d'énergie. Les simulations laissent ainsi entrevoir une course où plusieurs portions emblématiques du circuit pourraient perdre une grande partie de leur intensité.

"C'est un circuit très exigeant en matière de gestion de l'énergie, c'est le moins que l'on puisse dire", a confié Esteban Ocon, ce jeudi dans le paddock de Silverstone. "Je pense que de la ligne de départ-arrivée jusqu'au virage 7, ça reste encore assez correct. Mais ensuite, les choses deviennent vraiment compliquées."

"À partir du virage 9, en gros, on n'a pratiquement plus de puissance. Il faut donc un certain temps pour arriver jusqu'à Maggots et Becketts et, malheureusement, les virages 11 et 12 ne représentent plus vraiment un défi."

"Puis, en arrivant au virage 13, il y a une petite phase de récupération, mais on y arrive à une vitesse tellement faible que tout se passe quasiment à fond. Ensuite, entre les virages 13 et 15, on manque également beaucoup d'énergie."

Lewis Hamilton est le pilote avec le plus de victoires à Silverstone. Photo de: Erik Junius

Une situation qui transforme donc l'approche de Maggots-Becketts, en réduisant fortement le rôle du pilotage dans l'un des enchaînements les plus emblématiques du championnat.

Lewis Hamilton, neuf fois vainqueur à Silverstone, partage ce constat avec une dimension encore plus émotionnelle, regrettant que certains des virages les plus iconiques de la Formule 1 - dont ceux de l'un de ses circuits fétiches - ne procurent plus les mêmes sensations.

"Ça va être... Si vous regardez les courbes de vitesse, on commence à perdre le déploiement de l'énergie dès l'entrée de Copse", a déclaré le Britannique. "Habituellement, à Copse, le moteur hurle lorsque vous arrivez dans le virage et vous vous accrochez de toutes vos forces en le passant à fond."

"Cette année, le moteur sera pratiquement en roue libre. On sera probablement en train de rétrograder de la huitième à la septième tout en restant à pleine charge, simplement pour maintenir le régime moteur plus élevé."

"Ensuite, il y aura une très longue ligne droite entre les virages 9 et 10 sans pratiquement aucun déploiement d'énergie. Et Maggots-Becketts n'auront tout simplement plus le même feeling, parce que je pense qu'il faudra lever le pied et se laisser porter pendant un moment dans cette section. Ce sera donc un circuit complètement différent."

C'est dommage, parce que beaucoup des circuits qui avaient le plus de caractère avec la génération précédente de voitures perdent une partie de ce qui les rend gratifiants à piloter.

Plus critique encore, Oliver Bearman estime que ce phénomène dépasse largement le seul cas de Silverstone. Spa-Francorchamps est également pressenti comme un autre circuit très rapide, où la gestion de l'énergie pourrait atténuer les sensations qui en font pourtant l'un des temples du pilotage.

Pour le jeune Britannique, ce sont certains circuits historiques de la Formule 1 qui perdent tout simplement une partie de leur identité.

"C'est dommage, parce que beaucoup des circuits qui avaient le plus de caractère avec la génération précédente de voitures, ces tracés rapides et fluides, semblent aujourd'hui vraiment... Ils perdent tout simplement une partie de ce qui les rend gratifiants à piloter, et ça fait un peu mal", a lancé Bearman.

"Et l'une des sections qui demandent le plus de courage de toute la saison, Maggots-Becketts, donne cette année l'impression de n'être plus qu'un seul virage. Les portions qui précèdent se parcourent tellement lentement, faute de puissance, qu'elles ne ressemblent même plus à de vrais virages."

"C'est difficile à accepter, mais attendons de voir. Nous n'avons pas la meilleure corrélation entre le simulateur et la réalité, alors j'espère que nous y arriverons finalement beaucoup plus vite et que le circuit conservera le caractère qui a toujours fait sa réputation. Parce que c'est précisément ce qui fait l'essence de Silverstone."