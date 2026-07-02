Alonso prédit un "triste" spectacle à Silverstone avec les F1 2026

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Fernando Alonso n'a pas caché s'attendre à quelque chose "d'assez triste" en piste lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, en raison de la réglementation 2026.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Jeudi à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Jeudi à Silverstone
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GP de Grande-Bretagne 2026 - Jeudi à Silverstone
Ryo Hirakawa, Haas F1

GP de Grande-Bretagne 2026 - Jeudi à Silverstone
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Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Jeudi à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Jeudi à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Jeudi à Silverstone
Oscar Piastri, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Jeudi à Silverstone
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

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George Russell, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Jeudi à Silverstone
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Grande-Bretagne 2026 - Jeudi à Silverstone
28

Après plusieurs courses sans que ce sujet ne soit au cœur des préoccupations, le Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 est d'ores et déjà attendu comme particulièrement critique en matière de gestion d'énergie.

Le tracé, qui comporte beaucoup de sections rapides et peu de gros freinages, est parmi les plus avares en récupération d'énergie du calendrier. En conséquence, et notamment entre la sortie de Brooklands (virage 6) et l'entrée dans Stowe (virage 15), les batteries risquent de rapidement se décharger sans réelle possibilité de pouvoir récolter de quoi fournir de la puissance supplémentaire.

Les voitures devraient ainsi être à court d'énergie bien avant l'entrée dans Hangar Straight, la ligne droite qui commande Stowe. Les tests en simulateur semblent indiquer que les vitesses vont d'ailleurs drastiquement baisser au moment d'aborder l'enchaînement Maggots-Becketts-Chapel, l'un des morceaux de bravoure de la légendaire piste britannique.

S'exprimant ce jeudi devant la presse, dont Motorsport.com, sur le sujet, Fernando Alonso n'a pas caché s'attendre à une situation assez "triste" pour les pilotes et les spectateurs.

Pourtant interrogé sur un autre sujet, à savoir le lien possible entre la réussite de la version B de l'AMR26 attendue en Hongrie et son propre avenir en F1, le double champion du monde a lancé "Je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'il y ait vraiment un lien, vous voyez."

"Parce que, que la voiture soit bonne ou mauvaise, il y a d'autres facteurs dont je dois tenir compte. Vous voyez, peut-être que la voiture est excellente et… pourtant, j'ai quand même l'impression que ce sport prend une mauvaise direction…"

"Je pense que les deux prochaines courses vont être… Ce sera une expérience différente de ce que nous avons connu à Silverstone et à Spa. [Il s'agissait] de magnifiques circuits par le passé, surtout avec les voitures à effet de sol. Je pense que Silverstone était probablement le meilleur de ces circuits, car il convenait parfaitement à ce type de voiture."

"Je pense que cette année, ce sera très différent et que ce ne sera pas amusant de piloter ces voitures. En voyant les tours effectués sur simulateur et ce genre de choses, je pense que ce sera assez triste, tant pour les pilotes que pour les spectateurs."

"Attendez demain..."

Fernando Alonso (Aston Martin)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Photo de: Kym Illman / Getty Images

Amené à expliquer ce qu'il avait ressenti en simulateur, il a ajouté : "[L'expérience] est différente. Lorsque vous devez derate [récupérer de l'énergie] dans les virages, l'expérience est un peu moins agréable qu'à la fin des lignes droites."
 
"Car vous aviez l'habitude, dans votre mémoire, de vous souvenir que ces virages étaient très exigeants et vous ressentiez les forces g ; c'était physiquement éprouvant dans ces virages. Et maintenant, c'est tout simplement beaucoup plus lent."
 
"Le problème, lorsque l'on derate dans les virages, c'est aussi que la traînée est plus importante. Il y a la résistance au roulement due aux pneus qui tournent. On perd donc de la vitesse à cause de la traînée pure de la voiture, mais on en perd encore davantage parce qu'on fait tourner la voiture. L'effet est donc doublé dans les virages."

"Attendez demain", a-t-il ensuite ajouté dans un éclat de rire. "Ça dépend. Je pense que cela variera d'une voiture à l'autre. Je pense que nous pourrions observer des modes d'utilisation de l'énergie différents selon les endroits."

À la question de savoir à quoi allait ressembler Copse et Becketts dans la F1 version 2026, l'Espagnol a repris sa punchline du Japon à propos du 130R : "[À] des bornes de recharge."

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