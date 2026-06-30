Retards et outils datés : Adrian Newey analyse le fiasco Aston Martin

Aston Martin a longtemps fait de l'année 2026 un potentiel tournant dans son histoire. Le partenariat avec Honda, l'arrivée d'Adrian Newey et le nouveau règlement étaient tous censés porter l'équipe au sommet. Cette ambition a été repoussée dès que la monoplace a pris la piste.

De gros soucis techniques, en grande partie liés aux vibrations du groupe propulseur Honda, ont posé des difficultés. Le manque de préparation du motoriste japonais a vite été mis en cause mais des choses clochaient également en Angleterre, du côté d'Aston Martin.

Adrian Newey est resté assez discret ces derniers mois. Dans une longue interview publiée sur le site internet de l'équipe qu'il dirige, l'ingénieur a décrypté les raisons de la saison "extrêmement difficile" que vivent ses troupes, sans cacher les problèmes de l'usine, à commencer par un travail entamé trop tardivement.

"Sur le châssis et le moteur, nous avons été en retrait dès le début", a concédé l'Anglais. "Avec le recul, nous nous sommes probablement fixé des objectifs trop élevés, et il ne faut évidemment jamais oublier la qualité des adversaires sur la grille."

"Nous n'avons commencé un travail sérieux sur la monoplace 2026 que mi-mars 2025 et nous n'avons pas eu de modèle en soufflerie avant mi-avril. Nous avions plusieurs mois de retard sur nos rivaux, et c'est un gros écart à combler."

Aston Martin est distancée par les autres équipes depuis le début de la saison. Photo de: Clive Mason / Getty Images

Newey détaille deux principales faiblesses, le poids et l'aérodynamique : "Sur le châssis, nous avons un surpoids assez conséquent. Cela vient en partie de l'intégration du groupe propulseur et du travail avec Honda sur la gestion des vibrations, mais de notre côté, nous n'avons également pas fait un travail aussi bon qu'il le fallait pour réduire le poids. Quand on fait une conception dans la précipitation, le poids en fait les frais en premier parce qu'on n'a pas le temps de tout optimiser avec attention."

"Dans l'aérodynamique, nous avons aussi pris une direction audacieuse, que j'ai largement encouragée, sans avoir le luxe d'explorer différents concepts dans le détail, parce que le temps était compté. Je ne dirais pas que la direction prise est fondamentalement mauvaise, mais elle a posé des défis que nous n'avions pas anticipés."

Certains outils et processus hérités de Jordan

Le délai de mise en route n'est pas le seul fautif, puisqu'Aston Martin l'a fait avec des outils inadaptés. L'équipe a inauguré sa nouvelle usine en 2023 et elle a pu s'appuyer sur un nouveau simulateur mais lorsqu'il a fait son arrivée l'an passé, Adrian Newey a découvert une structure vieillissante, loin des standards qu'il connaissait chez Red Bull.

"Nous nous appuyions sur des outils et des processus qui ont été rafistolés et bricolés pendant des années, certains étaient hérités des débuts de l'équipe Jordan qui était installée ici à Silverstone, bien avant le retour d'Aston Martin sur la grille. À un moment, un système sur lequel on apporte une succession de correctifs n'est tout simplement plus adapté. Il a fallu se confronter à ça."

"Cela a mené à une construction de la voiture très frustrante. Des pièces n'étaient pas commandées au bon moment, pas parce que les gens ne faisaient pas leur travail, mais parce qu'ils s'appuyaient sur un système défaillant."

Aston Martin accuse un important retard. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Durant les ères Jordan, Midland, Spyker et Force India, des années 2000 jusqu'au rachat par Lawrence Stroll et ses associés en 2018, l'équipe n'avait pas la capacité de faire les investissements nécessaires, et tout n'a pas été corrigé par la suite. Au cours des derniers mois, Aston Martin s'est efforcé d'améliorer ses infrastructures, notamment pour réduire autant que possible le recours aux sous-traitants.

"Nous avons vu cette période difficile comme une opportunité de repenser nos méthodes de travail", a résumé Adrian Newey. "Nous apportons de grosses améliorations dans les installations internes et les capacités de production."

"Vous n'en verrez pas tous les bénéfices immédiatement, mais ils seront visibles dans la version mise à jour de la voiture : beaucoup plus de composants sont désormais produits en interne. Le carter de boîte de vitesses est fabriqué ici, les gabarits du plancher et le plancher lui-même sont faits ici, et beaucoup de pièces auparavant sous-traitées sont revenues en interne."

"Cela nous permet d'avoir un meilleur contrôle, mais surtout une plus grande flexibilité et le contrôle de notre destin. Faire une plus grande partie du travail en interne nous offre un meilleur contrôle qualité, une plus grande réactivité et cela améliore la boucle de feedback qui passe par la recherche, la conception et la fabrication."

On ne redéfinit pas et on ne valide pas ces outils du jour au lendemain.

C'est pour toutes ces raisons que malgré de gros changements prévus pour Budapest, avec un châssis qui a dû passer une nouvelle homologation, Adrian Newey ne veut annoncer aucun objectif de résultat. Les outils actuels ne permettent pas d'avoir des certitudes sur l'efficacité de chaque élément.

"Nous anticipons de gros progrès, mais je suis réticent à fournir des chiffres précis parce que nos outils de simulation ne sont pas encore aussi sophistiqués ou corrélés que nécessaire."

Adrian Newey avance avec prudence pour les prochains mois. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Historiquement, dans cette équipe, il n'y a pas eu suffisamment d'investissements dans les outils de simulation technique, pas uniquement les systèmes de gestion des projets mais aussi dans les outils de base. Nous faisons ces investissements maintenant, mais on ne redéfinit pas et on ne valide pas ces outils du jour au lendemain."

"Il faut du temps pour avoir une bonne corrélation avec la voiture. Il y a des progrès actuellement mais les véritables gains se feront plus tard dans l'année."

Adrian Newey insiste sur les faiblesses des outils mais aussi sur la qualité du personnel d'Aston Martin. Sauf que ce dernier travaillait dans une structure que Newey a jugée trop peu efficace, avec une organisation à revoir.

"Le timing a joué un rôle important, mais ce n'est pas la seule chose. Nous avons un groupe d'individus très talentueux, mais l'organisation ne fonctionnait pas aussi bien en harmonie qu'on le voudrait et nous n'étions pas assez unis. Les attentes étaient au sommet, mais notre réalité n'était pas en adéquation avec ça."

Si vous traversez l'AMR Technology Campus le soir, les lumières sont encore allumées. Beaucoup de journées finissent tard, il y a une grosse motivation et une véritable détermination.

Newey se félicite d'avoir vu les membres d'Aston Martin réagir favorablement aux changements nécessaires, avec un état d'esprit exemplaire : "Après le choc initial de notre position, la réaction a en fait été positive, et c'est ce que je garde vraiment à l'esprit. Tout le groupe s'est uni autour de deux priorités claires : d'abord, sortir du trou dans lequel nous nous étions mis avec une grosse évolution avant la pause d'août, ensuite poser proprement les fondations pour l'avenir."

"C'est une chose dont chacun des membres de l'équipe peut être fier, la façon dont nous sommes restés unis. Si vous traversez l'AMR Technology Campus le soir, les lumières sont encore allumées. Beaucoup de journées finissent tard, il y a une grosse motivation et une véritable détermination à prouver que nous pouvons le faire."

Le bureau d'Adrian Newey à Silverstone. Photo de: Aston Martin

"Nous avons les installations, nous avons le personnel, nous avons beaucoup de talent. Le travail est de faire en sorte que ça prenne, et, dans une certaine mesure, de nous débarrasser de la pression pour respirer et nous concentrer sur des projets à moyen et long terme, pas seulement la prochaine course."

"Cela signifie réduire nos problèmes aérodynamiques et mécaniques du moment, mais aussi lancer de meilleurs systèmes et processus qui déterminent la façon dont nous concevons et fabriquons la voiture."