Brown : Les critères d'entrée des nouvelles équipes F1 sont "justes"

Le mois dernier a vu un nouvel épisode dans le combat que livre l'écurie Andretti pour tenter d'entrer en Formule 1. Soutien de longue date de la structure américaine dans sa quête, le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem a en effet fait volte-face en suggérant à l'équipe dirigée par Michael Andretti d'envisager le rachat d'une équipe existante, plutôt que de vouloir s'engager en tant que nouvelle entité.

Zak Brown, le patron de l'écurie McLaren, s'est dit en accord avec la décision de Liberty Media de refuser l'arrivée d'Andretti en l'état actuel des choses, et avance qu'une nouvelle écurie pourrait altérer l'équilibre financier des équipes déjà présentes et affecter leur valeur financière.

"Je pense que ce que Liberty a fait pour le sport est incroyable", a ainsi déclaré Zak Brown à ESPN. "Si vous regardez ce qu'il fallait faire pour la discipline, nous avions besoin de contrôler les coûts ; nous l'avons fait désormais, et cela a produit la grille la plus serrée de l'histoire de la Formule 1."

Michael Andretti tente désespérément de se faire une place en F1. Photo de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

"Historiquement, en Formule 1, il fallait entrer, se présenter et le sport s'en fichait si vous n'arriviez pas à la moitié de l'année", rappelle Brown. "Donc, dans le passé, Lola a fondé une équipe et a fait faillite après trois courses. Je pense que Liberty est maintenant dans une position où vous avez dix équipes en très bonne santé, ils vont donc soumettre une 11e et une 12e équipe aux critères les plus relevés, ce qui, je pense, est juste."

Williams a été acheté pour 150 millions de dollars, je ne pense pas que cinq ans plus tard, vous puissiez acheter cette équipe pour moins d'un milliard et demi.

"Avant, il y avait toujours une équipe qui allait faire faillite. Maintenant, plus de la moitié de la grille est rentable. Et ces valeurs de franchise... je crois que Williams a été acheté pour 150 millions de dollars, [et] je ne pense pas que cinq ans plus tard, vous puissiez acheter cette équipe pour moins d'un milliard et demi. La création de valeur a donc été immense."

Pas de posture anti-américaine

Il y a quelques semaines, l'affaire Andretti avait pris une dimension politique, un groupe de sénateurs américain ayant engagé une procédure auprès du gouvernement du pays pour enquêter sur les modalités du refus de la candidature de l'écurie Andretti de la part de la F1, suggérant un veto anti-américain. Ce que Zak Brown, Américain lui-même et à la tête de l'écurie McLaren depuis 2017, réfute vigoureusement.

"Je ne pense pas du tout qu'il y ait une posture anti-américaine au sein de la Formule 1", a-t-il ajouté. "Quand vous regardez le sport, vous avez des constructeurs européens, vous avez Ford, un constructeur d'Amérique du Nord, vous avez Honda du Japon. Le sport est donc extrêmement mondial. Je n'ai jamais rencontré de favoritisme ou de négativité envers n'importe quelle région du monde. Le monde entier participe à la Formule 1."

"En ce qui concerne l'Amérique, Liberty Media est une société américaine ; nous sommes passés d'une à trois courses en Amérique, y compris le plus gros investissement que la Formule 1 ait jamais réalisé, à Vegas. Vous avez Ford, qui s'est récemment lancé dans ce sport."

"Moi-même, je suis Américain et je dirige l'une des meilleures équipes de cette discipline. Vous avez Netflix, qui a été fantastique pour le sport à l'échelle mondiale, mais plus particulièrement en Amérique du Nord. Et maintenant, nous avons Brad Pitt, qui va faire un film international [...] ce qui fera des merveilles pour le sport."

"Je comprends la frustration [d'Andretti],... ", conclut Zak Brown. "Mais la ‘Formule 1 n'a rien contre l'Amérique... Je pense qu'il est regrettable que la racine de la question [se soit éloignée d'être un problème] entre Andretti et la Formule 1, et de cette notion de valeur ajoutée."