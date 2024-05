Accords Concorde : la F1 ne veut pas diviser pour mieux régner

Les principales parties prenantes de la discipline ont entamé des discussions en vue d'élaborer les prochains Accords Concorde, document qui régit la F1 et couvrira la période 2026-2030. L'histoire a montré que ces discussions sont souvent extrêmement tendues, les équipes se battant pour obtenir des droits commerciaux plus importants de la part du promoteur et de leurs concurrents.

Lorsque Bernie Ecclestone était le patron de la F1, il montait souvent les équipes les unes contre les autres, sachant que le pouvoir de négociation des concurrents était beaucoup plus faible s'il pouvait les prendre individuellement plutôt que de leur donner une puissance collective. C'est en attirant les équipes avec des primes secrètes supplémentaires pour les faire jouer les unes contre les autres, par exemple, qu'il a contribué à accélérer la disparition de la Formula One Teams' Association (FOTA) il y a plus d'une décennie.

Greg Maffei, PDG de la société Liberty Media, propriétaire de la F1, affirme que de telles tactiques de division et de conquête ne seront pas employées cette fois-ci, même s'il s'attend à des négociations houleuses sur certains aspects des prochains Accords Concorde.

S'inspirer de la NFL

Motorsport.com a déjà révélé, par exemple, que l'un des aspects controversés des anciens Accords Concorde, à savoir la prime historique supplémentaire accordée à Ferrari, sera maintenu. Toutefois, cette prime sera plafonnée, ce qui, semble-t-il, n'a pas enchanté l'écurie italienne.

S'exprimant lors d'un événement F1 in Depth à Monaco, co-organisé par Autosport Business, Maffei a souligné que l'approche des discussions sur les prochains Accords Concorde était très éloignée de ce qu'elle était par le passé.

"Le régime précédent consacrait beaucoup de temps à la concurrence entre les équipes", a-t-il déclaré. "Dans de nombreux cas, elles aimaient prendre l'avantage les unes sur les autres, plutôt que de réfléchir à la manière de développer le sport. Nous avons essayé de nous inspirer, d'une certaine manière, de la NFL aux États-Unis : la compétition est intense le dimanche, mais le lundi, c'est la ligue qui prime. Nous voulons vraiment développer le sport ensemble. Les équipes l'ont compris et en ont profité, car elles ont non seulement vu croître les revenus de la F1 et leur part des bénéfices dans leur propre sponsoring, mais nous avons aussi vu croître la valeur des équipes."

L'évenement F1 in Depth à Monaco.

Maffei a poursuivi en citant le fait que l'essor commercial dont la F1 a bénéficié ces dernières années, allié à l'impact positif du plafonnement des coûts, font que la santé financière de la grille n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui.

"Lorsque nous nous sommes impliqués fin 2016, et que nous avons bouclé notre premier investissement en janvier 2017, les équipes du bas de l'échelle ne valaient littéralement rien", a-t-il expliqué. "Manor avait été vendue pour une livre l'été précédent. Aujourd'hui, aucune équipe ne vaut moins d'un milliard de dollars, voire plus, et c'est à ce prix qu'elles lèvent des fonds."

"Nous avons assisté à une énorme croissance de la valeur des équipes, tout comme nous avons assisté à une croissance de la valeur de la F1. Mais en réalité, la valeur des équipes a probablement augmenté davantage. Et c'était important : nous avions besoin d'une mentalité d'investissement et d'une mentalité selon laquelle il s'agissait de franchises qui pouvaient avoir une véritable valeur. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui."

De même, le document des Accords Concorde étant très important pour la sécurité financière à long terme des équipes, Maffei n'est pas assez naïf pour croire que les discussions se dérouleront sans encombre : "Il y a sûrement des questions sur lesquelles nous allons nous battre. [Et] rien d'étonnant, ils aimeraient gagner plus d'argent. Je ne leur en veux pas. J'imagine qu'une partie de cet argent, qu'ils souhaitent, pourrait venir de notre poche. Mais globalement, ils apprécient que nous ayons essayé d'avoir une vision à long terme, et nous essayons de considérer que nous devrions tous en profiter ensemble."