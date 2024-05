Un autre pilier d'Enstone quitte Alpine F1

Alpine a enregistré de nouveaux changements dans son organisation en actant ce vendredi le départ de Rob White, son directeur des opérations. Le Britannique était un membre historique de l'écurie puisqu'il a rejoint Enstone en 2016 après avoir occupé le poste de directeur général du département moteur de Renault à Viry-Châtillon. Par le passé, Rob White avait travaillé comme ingénieur en chef sur les moteurs F1 de Cosworth, avant de rejoindre pour la première fois Renault en 2004.

Son départ fait suite à une série de changements dans le staff de l'écurie Alpine, qui tente de se relever d'un début de saison 2024 catastrophique, avec seulement deux points marqués lors des huit premiers Grands Prix.

"Dans le cadre de la restructuration opérationnelle de l'écurie, nous pouvons confirmer le départ de Rob White", a fait savoir la structure franco-britannique. "Rob occupait dernièrement le poste de directeur des opérations à Enstone. L'équipe est reconnaissante des efforts de Rob tout au long de sa longue carrière, tant à Enstone qu'à Viry-Châtillon, où il a dirigé le projet de moteur victorieux au championnat en 2005 et 2006. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière."

Rob White quitte un poste qu'il occupait depuis 2016. Photo de: Andre Vor / Sutton Images

Âgé de 58 ans, Rob White apparaît comme la dernière victime de la spirale inquiétante traversée par Alpine, écurie à la tête de laquelle Bruno Famin tente de remanier le fonctionnement en mettant en place une nouvelle approche. Juste après le début de la saison, le directeur technique Matt Harman et l'aérodynamicien en chef Dirk de Beer sont eux aussi partis, laissant la place à une structure divisée en trois branches, et chapeautée depuis peu par la recrue surprise David Sanchez.

Plus tôt dans la semaine, le journal italien Corriere della Serra a par ailleurs affirmé que Flavio Briatore avait été contacté par le PDG du groupe Renault, Luca de Meo, pour endosser une mission de consultant spécial afin de remettre Alpine sur la bonne voie.

"En tant qu'équipe, nous sommes fréquemment en contact avec un certain nombre d'experts du secteur dans le but d'améliorer les performances globales", a répondu l'écurie, contactée par nos soins au sujet de cette information. "Nous prenons en compte tous les éléments pertinents et, le cas échéant, nous demandons conseil à des personnes expérimentées et ayant connu le succès. Nous ne pouvons pas faire de commentaires sur des questions individuelles."

L'écurie traverse également une tempête supplémentaire depuis l'accrochage au premier tour du Grand Prix de Monaco entre Esteban Ocon et Pierre Gasly, au sujet duquel Bruno Famin a promis de "trancher dans le vif", sans que l'on en sache davantage désormais.