La FIA change de cap et conseille à Andretti de racheter une équipe

Depuis que sa volonté d'intégrer la Formule 1 via une nouvelle équipe est connue, Andretti avait toujours pu compter sur le soutien du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, qui avait même lancé l'appel à candidatures pour l'arrivée d'une nouvelle écurie début 2023 avant de valider le dossier de la structure américaine, en tandem avec Cadillac, en octobre dernier.

Cela n'avait pas été sans créer de heurts au sein de la F1, la plupart des écuries existantes se montrant ouvertement hostiles à ce que le gâteau des primes qu'elles perçoivent soit coupé en 11 et non plus en 10 parts. Dans ce contexte, Formula One Management (FOM) s'est plutôt rangée dans le camp des constructeurs, tout en justifiant son refus d'accepter l'arrivée d'Andretti Cadillac dans la discipline par des doutes concernant sa valeur ajoutée ou encore sa compétitivité. Il s'agit d'un des nombreux dossiers de ces deux dernières années qui ont marqué un regain de tensions entre l'instance dirigeante et le détenteur des droits commerciaux.

Toutefois, pendant qu'Andretti multiplie les annonces montrant qu'il n'est pas question de renoncer au rêve du Championnat du monde, la FIA semble avoir infléchi sa position, désormais bien moins alignée avec le processus pourtant lancé par son président l'an passé et bien plus en phase avec FOM et écuries actuelles. Mohammed Ben Sulayem a en effet profité du week-end du Grand Prix de Monaco pour exprimer pour la première fois une opinion similaire à celles de nombreux acteurs de la Formule 1, en conseillant à Andretti de racheter une équipe existante au lieu de persévérer dans la voie du nouvel entrant.

"Je ne doute pas que la FOM et Liberty [Media] aimeraient voir d'autres équipes tant qu'il s'agit de constructeurs automobiles. Je conseillerais [à Andretti Cadillac] d'acheter une autre équipe, et non pas de venir en tant que 11e écurie", a-t-il déclaré, cité par Reuters, quelques semaines après l'annonce d'un plan stratégique entre FIA et F1 censé signifier le réchauffement des relations entre Ben Sulayem et Stefano Domenicali, le PDG du championnat.

Stefano Domenicali avec Mohammed Ben Sulayem et Greg Maffei, le président de Liberty Media.

"Je pense que certaines équipes ont besoin d'être régénérées. Qu'est-ce qui est mieux : avoir 11 équipes pour faire le nombre ou 10 et qu'elles soient solides ? Je continue de penser que nous devrions avoir plus d'équipes, mais pas n'importe lesquelles. Les bonnes équipes. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité."

Un revirement sémantique qui ne passera donc pas inaperçu alors que les autorités américaines commencent à se pencher de près sur les raisons derrière le refus d'Andretti par la F1, qui avait cependant été assorti d'une porte entrouverte en vue de 2028, quand General Motors sera censé lui fournir un moteur.

La question des barrières à l'entrée d'une nouvelle écurie en Formule 1 est également sur le tapis actuellement. Les négociations autour des Accords Concorde pour 2026 et au-delà impliquent en effet, selon les informations de Motorsport.com, un rehaussement du fonds anti-dilution de 200 à environ 600 millions de dollars (voire 700 à compter de 2028) en sus d'une interdiction pour tout nouvel entrant de prétendre à des primes lors de sa première saison en F1.

"Nous devons trouver un équilibre", a expliqué Ben Sulayem à ce sujet. "Le seuil de 200 millions de dollars est-il trop bas ? Je pense que 600 millions de dollars est un montant qui convient au marché actuel."

Sans citer de noms, il y a des équipes qui sont en difficulté...

Concernant l'idée d'un rachat d'une équipe actuelle, il a ajouté : "Sans citer de noms, il y a des équipes qui sont en difficulté... en difficulté au niveau des performances, en difficulté même au niveau de la gestion. Il s'agit d'avoir la bonne équipe, de ne pas perdre une opportunité ou une chance lorsque quelqu'un comme GM, avec une unité de puissance, arrive en Formule 1."

"Imaginez l'impact. Nous avons trois courses aux États-Unis. Nous avons une base de fans tellement importante. Mais nous n'avons pas d'équipe [américaine] digne de ce nom [même si Haas est officiellement une écurie américaine, ndlr]. Je suis très heureux que Ford arrive [aux côtés de Red Bull pour la partie moteur à compter de 2026), mais imaginez avec GM et des pilotes américains."

Bien entendu, le premier nom venant à l'esprit pour un éventuel rachat est celui d'Alpine : la structure d'usine du groupe Renault est en effet en difficulté sur le plan des performances et a perdu ces derniers mois beaucoup de cadres. Plus encore, l'équipe peine à montrer depuis le retour officiel du Losange en F1 en 2016 de véritables signes de progrès. Bien que démenties, les rumeurs d'une volonté de vendre ont notamment fleuri en avril.

Quant à la question des meilleures relations entre FIA et F1, Sulayem a déclaré : "La paix est toujours bonne, on ne peut pas tout le temps avoir des problèmes inutiles. Nous comprenons tous que nous devons aller de l'avant et que la seule façon d'y parvenir est d'avoir beaucoup plus de clarté entre nous. Nous sommes sur le même bateau et ce que nous voulons, c'est la pérennité du business. Nous sommes aux côtés de la FOM en matière de business. Nous sommes des partenaires et nous devons également oublier les petites choses et trouver une solution pour résoudre ces problèmes."