General Motors s'engage à concevoir un moteur pour la F1 !

General Motors s'est formellement inscrit auprès de la FIA comme futur motoriste en Formule 1, avec une arrivée prévue pour la saison 2028. C'est l'annonce que vient de faire le géant américain de l'industrie automobile ce mardi, à quelques jours du Grand Prix de Las Vegas.

GM est déjà lié, via la marque Cadillac, à la candidature d'Andretti pour une arrivée en F1 tant que que nouvelle écurie, et ce potentiellement dès 2025. Ce dossier est toujours en négociations avec les instances commerciales de la discipline, et fait face à l'hostilité des dix écuries actuelles, alors que la FIA a pour sa part donné son feu vert. Des responsables d'Andretti et de GM sont d'ailleurs attendus ce week-end du côté de Las Vegas pour tenter de convaincre Formula One Management (FOM).

S'il a toujours été clair que l'engagement d'Andretti Cadillac devrait dans un premier temps compter sur la mise en place d'un accord avec un motoriste extérieur pour ses débuts dans le championnat (Alpine faisant à ce jour figure de piste la plus probable), l'idée de la conception d'une unité de puissance "maison" à plus long terme avait été publiquement évoquée par le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem lui-même.

"Nous sommes ravis que notre nouvelle équipe de F1 Andretti Cadillac soit motorisée par une unité de puissance GM", a déclaré le président du groupe, Mark Reuss. "Avec notre grande expertise de l'ingénierie et de la course, nous sommes convaincus que nous allons développer une unité de puissance réussie pour ce championnat et positionner Andretti Cadillac comme une véritable écurie d'usine. Nous évoluerons avec les tout meilleurs, au plus haut niveau, avec une passion et une intégrité qui contribueront à magnifier la F1 pour les fans de sport auto du monde entier."

Nul doute qu'une telle annonce et une telle perspective pourront peser sur les discussions qui vont se tenir du côté du Nevada. La F1 est en effet particulièrement encline à attirer dans ses filets des marques telles que General Motors alors que, dans le même temps et en partie pour les mêmes raisons, les écuries concurrentes ont toujours insisté sur la valeur que pourrait apporter l'entrée en lice d'un constructeur mondial, afin de ne pas diluer leur propre valeur commerciale au moment de l'arrivée d'une éventuelle 11e structure.

"GM s'est engagé à s'associer à Andretti pour courir en F1", a rappelé Reuss. "La collaboration entre Andretti et Cadillac rassemble deux entités uniques dont la course auto est la raison d'être, chacune ayant un grand palmarès mondial en sports mécaniques."

Réagissant à la nouvelle sur Twitter, Ben Sulayem a écrit : "Ravi d'apprendre que GM s'est inscrit comme fournisseur [d'unité de puissance] pour [le championnat] FIA de F1. Il s'agit d'une validation supplémentaire du règlement de la FIA en matière [d'unités de puissance]. La présence de marques américaines emblématiques comme Andretti et GM est une bonne chose pour le sport."

Avec Matt Kew