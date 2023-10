La FIA l'assure : Andretti ne sera pas privé de moteur F1

La FIA a donné son accord, en début de mois, à l'arrivée du projet Andretti en Formule 1, cette arrivée dépendant désormais, pour être finalisée, d'un accord commercial avec Formula One Management (FOM), épineux dernier obstacle sur la route de la structure américaine.

Le plan d'Andretti comprend une collaboration avec General Motors (GM) puisqu'impliquant la marque Cadillac. Toutefois, il n'existe pour le moment pas de projet de création d'un moteur opérationnel dès l'arrivée en F1, et donc il faudrait forcément une unité de puissance cliente, au moins pour débuter dans le Championnat du monde à l'horizon 2025 ou 2026.

Pendant longtemps, un accord avec Renault semblait sur la table, toutefois il a été expliqué la semaine passée que le pré-contrat qui existait entre Andretti et le constructeur français avait expiré et que les discussions sur le sujet n'avaient pas repris. Actuellement, il n'existe donc aucun accord moteur pour la potentielle 11e écurie de la grille.

Le règlement sportif de la F1 est écrit de façon à assurer qu'aucune équipe sur la grille ne soit laissée sans unité de puissance. Toutefois, la question se pose pour les écuries qui ne sont actuellement pas sur la grille et comptent y arriver.

Pour Mohammed Ben Sulayem, il est toutefois clair que si Andretti a besoin d'un moteur en 2025 ou 2026, l'équipe serait tout à fait qualifiée à en disposer, même s'il assure que le projet à long terme serait que GM crée son propre moteur.

"Nous le demandons et nous l'obtiendrons", a déclaré Ben Sulayem à certains médias, dont Motorsport.com, à propos de l'éventualité d'un moteur estampillé GM. "Mais les moteurs ne se construisent pas en quatre ou cinq ans. Au début, Andretti devra se mettre d'accord sur l'un des deux moteurs."

Tom Garfinkel rencontre Michael Andretti dans le paddock.

Ben Sulayem pense que l'Annexe 6 du Règlement Sportif de la F1 s'appliquera à Andretti en lui donnant la possibilité de demander une fourniture à l'un des constructeurs qui fournit le moins d'équipes clientes. Cela devrait a priori concerner Honda ou Alpine en 2026, les deux motoristes n'ayant pour le moment d'accord qu'avec une seule structure.

Audi ne fournira également ses moteurs qu'à sa structure d'usine, toutefois des clauses réglementaires exemptent les nouveaux motoristes de l'obligation de fourniture. Quant à l'option Red Bull Ford, elle paraît évidemment exclue au vu des liens d'Andretti avec GM.

Ben Sulayem n'a aucun doute sur le fait que les règles sont explicites et garantissent un approvisionnement pour Andretti. "Les règles font que personne ne peut leur dire non. Si toutes les équipes disent non, alors la FIA a le pouvoir de dire '[parmi] les deux [motoristes] les moins utilisés, nous faisons un tirage au sort et nous en prenons un'. Ce n'est pas un secret, et je suis sûr que ce sera Alpine ou Honda, et l'un d'entre eux gagnera parce que c'est le règlement."

Pour qu'un tel processus se mette en marche, Andretti devra déposer une requête avant le 1er juin de l'année précédant son arrivée dans la discipline.

La vision de Ben Sulayem sur la question du règlement n'est pas forcément partagée. Ainsi, le directeur par intérim d'Alpine, Bruno Famin, juge qu'il s'agit d'une situation complexe même s'il assure que son équipe se pliera à la moindre obligation.

Interrogé sur l'incertitude potentielle liée à ce dossier, il a déclaré : "Nous ne répondrons pas à cette question en détail. Il y a beaucoup de règles, il y a le règlement sportif, et nous avons les Accords Concorde. Nous allons suivre les règles, qu'elles émanent du régulateur ou du promoteur."

Ben Sulayem estime que la volonté de GM de construire son propre moteur à plus long terme est une excellente nouvelle pour la F1. "Je suis optimiste quant à l'arrivée de GM avec une unité de puissance. Je suis très optimiste, et pas seulement cela. Au cours des 20 derniers mois, le fait d'avoir [vu l'arrivée de] deux constructeurs majeurs, Audi et Andretti/GM, et d'un moteur Audi, et d'être sur la bonne voie pour avoir un moteur Cadillac, c'est une réussite."

Avec Jonathan Noble