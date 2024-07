Brown veut que les équipes F1 aient moins de pouvoir

Pour Zak Brown, le PDG de McLaren Racing, la Formule 1 gagnerait à ce que les écuries aient moins de pouvoir. Actuellement, les écuries disposent d'une importance particulière dans la prise des décisions car elles y sont directement associées et que leurs voix comptent, avec parfois même la possibilité pour une seule écurie de bloquer des changements réglementaires.

Une situation jugée problématique par le dirigeant américain, qui estime que les intérêts des écuries sont trop variables pour que des décisions soient prises dans l'intérêt de la F1. Il cite en exemple le cas des points de pénalité sur la Super Licence des pilotes, en mettant en avant la volte-face d'Otmar Szafnauer sur le sujet, entre le moment où un pilote adverse était concerné et le moment où un de ses propres pilotes étaient concerné.

"Ça peut être assez embarrassant parfois dans les réunions des directeurs d'équipe", a déclaré Brown. "Par exemple, lorsque Lando [Norris] avait accumulé beaucoup de points de pénalité il y a deux ans [en 2021 en réalité, ndlr], nous avions fait valoir que la majorité de ces points de pénalité n'étaient pas [pour du pilotage] 'dangereux' et Otmar était totalement opposé [à l'idée de faire évoluer les règles sur le sujet], parce que tout le monde voulait évidemment que Lando soit suspendu [une course]."

"Douze mois plus tard [fin 2022], c'était [Pierre] Gasly cette fois [qui comme Norris avait atteint les 10 points de pénalité sur sa licence]. Otmar a présenté exactement le même dossier que nous, et nous nous sommes dit : 'Mec, tu as voté contre ça ?' Et ce n'est pas sain, parce que cela montre qu'une année, ça peut être à votre avantage, et l'année suivante, non."

"Pour évacuer du système ce genre de vote [qui s'appuie sur] 'ce qui est bon pour moi aujourd'hui', je pense que, pour l'équité de la discipline, il faut simplement prendre du recul et laisser la FIA et la Formule 1. Cela signifie que parfois vous allez gagner et parfois vous allez perdre. Il se peut que nous soyons parfois perdants à court terme, parce que nous aurions voulu bloquer quelque chose."

"Je crois que McLaren veut se battre de manière loyale, sportive et équitable, ce qui signifie que parfois cela peut aller en votre faveur, parfois en votre défaveur. Mais sur le long terme, si nous sommes tous dans une discipline qui est totalement équitable, et que les choses sont les mêmes pour tout le monde, je pense que ce sera tout simplement une meilleure discipline. Tout le monde y gagnera."

Nous sommes parfois notre propre pire problème.

Pour Brown, il est certain que cela passe par une réduction du pouvoir actuel des équipes, notamment en mettant fin aux règles qui imposent que les changements soient votés à la majorité qualifiée. "J'aimerais que les équipes aient moins d'autorité", a ajouté Brown.

"J'aimerais que nous nous débarrassions des votes à la majorité [qualifiée] et que nous en venions à un simple '50 % des voix et c'est adopté' parce que nous sommes tous en conflit d'une manière ou d'une autre à un moment ou à un autre. Nous devons redonner plus de pouvoir à la Formule 1 et à la FIA pour qu'elles fassent ce qu'elles pensent être bon pour le sport. Je pense que nous sommes parfois notre propre pire problème."

