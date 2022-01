Brown espère voir "trois ou quatre voitures" se disputer le titre 2022

Charger le lecteur audio

L'an dernier, la F1 a vécu la lutte pour le titre mondial la plus intense depuis la saison 2016 et la première guerre entre plusieurs équipes depuis une décennie. Le match entre Max Verstappen et Lewis Hamilton et celui entre Red Bull et Mercedes a revigoré l'intérêt pour le championnat après les années de domination de la marque à l'étoile.

Mais aujourd'hui, des points d'interrogation planent autour des changements liés au Règlement Technique en 2022 : les deux équipes ayant caracolé en tête en 2021 conserveront-elles leur place ? Le milieu de tableau pourra-t-il capitaliser sur les nouvelles règles pour rattraper son retard ? Est-ce qu'une structure trouvera un avantage sur ses concurrents en exploitant une faille ?

D'aucuns craignent la réalisation de ce dernier scénario. Pour rappel, Brawn GP avait dominé les débats au début de la saison 2009, après l'introduction d'un nouveau Règlement Technique, tandis que Mercedes était remonté jusqu'au sommet de la grille grâce à son groupe propulseur au début de l'ère hybride, en 2014. Toutefois, Zak Brown ne s'attend pas à ce qu'une seule équipe n'écrase le peloton en 2022.

"Je serais très surpris si [2022] était une saison ennuyante avec les nouvelles voitures", a affirmé le PDG de McLaren. "Je pense que nous aurons des gagnants, des perdants et quelques surprises. Je serais surpris s'il y avait une domination. Nous pourrions avoir une équipe qui serait dominante pendant une courte période, comme Brawn lorsqu'ils avaient trouvé quelque chose en 2009."

"Mais je pense qu'avec le budget plafonné maintenant en place, nous pouvons sentir la tension qui est mise sur les équipes qui ont arrêté de développer leur voiture au profit de celle de l'année prochaine. Je serais surpris si le peloton ne continuait pas à se resserrer."

Pendant que Red Bull et Mercedes se disputaient les deux couronnes l'an dernier, McLaren se battait avec Ferrari pour la troisième place, la Scuderia ayant eu le dernier mot. Mais contrairement à l'écurie italienne, McLaren est parvenu à remporter un Grand Prix, une performance imitée par Alpine, cinquième du championnat, avec Esteban Ocon au Grand Prix de Hongrie.

Et avec la mise en place d'un règlement plus restrictif, Brown espère que cette diversité sur la plus haute marche du podium s'intensifiera en 2022. "J'espère que nous nous rendrons à Abu Dhabi [en 2022] avec trois ou quatre voitures qui se battront pour le championnat, je pense que c'est l'objectif ultime", a-t-il ajouté.

"Je pense que [la saison 2021] a été spectaculaire, au sommet et au fond de la grille, et j'espère qu'avec ce qui a mis en place, le design des nouvelles voitures et l'intention du nouveau package aérodynamique, ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un avant-goût du futur."

