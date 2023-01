Brown : Norris a appris à se faire respecter sur la piste

Charger le lecteur audio

Lando Norris semble progresser à chaque saison de Formule 1. Certes aidé par la montée en puissance de McLaren, le jeune Britannique est passé de 49 points en 2019 à 97 puis 160 les deux années suivantes. Au sein d'une écurie un peu moins en verve la saison dernière, il n'a inscrit que 122 unités, mais le rapport de force avec son coéquipier Daniel Ricciardo lui était plus favorable que jamais : en 2022, Norris a marqué 77% des points de McLaren, contre 58% l'année précédente, 48% en 2020 et 34% en 2019 (face à Carlos Sainz Jr les deux premières saisons).

Ce bilan comptable satisfaisant n'est toutefois pas qu'une question de performance, estime Zak Brown. "Ce que je suis le plus content de voir, ce n'est pas seulement son rythme pur mais le peu d'erreurs qu'il commet et la qualité de sa science de la course", déclare le PDG de McLaren Racing. "La première année, Lando avait le rythme mais ne jouait probablement pas assez des coudes. Maintenant, il est fair-play mais il est dur avec ses adversaires."

Norris a l'un des plus beaux palmarès en formules de promotion, où il a remporté en tant que rookie les six championnats par lesquels il est passé, à une exception près : la Formule 2, dont il a pris la deuxième place derrière un autre débutant, George Russell. Brown est soulagé que son poulain ait confirmé ses promesses par rapport à un Jan Magnussen qui avait écrasé la British F3 avec 14 victoires en 18 courses mais n'a marqué qu'un point en F1, ou encore un Jos Verstappen large Champion d'Allemagne de F3 mais outrageusement dominé par son coéquipier Michael Schumacher chez Benetton.

Malgré de belles promesses, Jan Magnussen n'a disputé que 25 Grands Prix en Formule 1, dont le premier avec McLaren

"À chaque étape, [Norris] donnait une raison de croire qu'il allait être super à l'étape suivante", commente Brown. "Mais on a vu des pilotes qui étaient super en chemin et, arrivés au sommet, on ne sait pas si [le manque de performance] venait d'eux ou de la situation : Jan Magnussen, n'est-ce pas ? Il était génial partout et ça n'a pas marché en F1. Jos Verstappen était souvent génial partout, ça n'a pas marché en F1. Lando était génial partout, et ça a marché en F1."

Quant à savoir s'il est inquiet qu'un éventuel manque de performance de McLaren puisse mener Norris à quitter l'écurie pour un top team, Brown se montre très confiant, non seulement en raison du contrat qui lie les deux parties jusqu'à 2025 mais aussi de la conviction de l'Américain que les bolides orange joueront bientôt la victoire : "Non, car je suis convaincu que nous allons lui donner une voiture capable de gagner."

"Nous avons un contrat à long terme avec lui. Je pense qu'il se sent très à l'aise au sein de l'équipe. Nous nous mettons la pression : nous ne voulons pas simplement lui donner une voiture qui gagne, nous voulons nous donner une voiture qui gagne. Je pense que nous en sommes capables. Il sait quel est notre projet, il adhère à ce projet, et je pense qu'il serait tôt pour s'inquiéter [d'un départ de Norris]."

Propos recueillis par Jonathan Noble

Lire aussi : Norris a discuté avec plusieurs écuries avant de prolonger chez McLaren