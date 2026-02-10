Cadillac explique le choix de sa livrée asymétrique noire et blanche

Alors que beaucoup attendaient de la première Cadillac de l'Histoire de la Formule 1 qu'elle soit bigarrée, avec en tête les différentes voitures engagées par la marque en catégorie Hypercar du WEC, c'est finalement tout l'inverse.

Cadillac a fait le choix d'une très grande sobriété, confinant presque au classicisme le plus total en alliant noir et blanc ; un classicisme toutefois perturbé par la décision d'utiliser une livrée asymétrique, chose rare en Formule 1, ce qui n'a bien sûr pas été sans rappeler la BAR de 1999.

Jacques Villeneuve au volant de la BAR PR01 au GP du Canada 1999. Photo de: Sutton Images

Mais alors pourquoi avoir pris la décision de ne pas véritablement choisir entre le noir et le blanc et de débuter son aventure F1 avec une livrée "à deux faces". C'est Dan Towriss, le grand patron de l'écurie, qui l'a expliqué dans le cadre d'une rencontre avec les médias, à laquelle participait Motorsport.com.

"Lorsque nous développons un projet, nous accordons une grande importance aux couleurs", a d'abord expliqué le responsable de TWG Motorsports, la structure qui exploite l'équipe.

"Pour nous, le noir représente l'attitude intrépide de la voiture. Quand on regarde le côté noir, il semble un peu menaçant, il a du caractère. Et puis [il y a] le blanc, qui est la couleur traditionnelle des voitures de course américaines. Nous voulions du blanc sur la voiture, car c'est une couleur fraîche, propre et optimiste. C'est vraiment l'équilibre entre ces deux couleurs."

La référence au blanc comme couleur des voitures américaines date, en gros, de la première moitié du XXe siècle, quand les véhicules engagés dans des compétitions internationales arboraient les couleurs représentant le pays du constructeur, avant l'arrivée progressive des livrées aux couleurs des sponsors ou des structures elles-mêmes, parfois indépendamment de leur nationalité.

La DN8 du constructeur américain Shadow, ici pilotée par Tom Pryce lors du GP d'Afrique du Sud 1977 lors duquel il perdra la vie. Photo de: Sutton Images

Le blanc, en général accompagné de bandes bleues (ou alors, à l'inverse, le bleu accompagné de bandes blanches), était effectivement utilisé pour les voitures américaines, quand la France utilisait le bleu, l'Italie le rouge, la Grande-Bretagne le vert ou encore la Belgique le jaune.

"La livrée est l'identité de l'équipe, elle nous représente donc", poursuit Towriss, tout en justifiant le fait de ne pas être allé vers les trois couleurs pourtant bien présentes dans le logo de Cadillac. "Certaines personnes regardent le logo Cadillac, vous voyez le rouge, le jaune et le bleu."

"Mais quand on passe à la haute performance, Cadillac opte pour des emblèmes monochromes, souvent avec la V-Series. C'est donc un élément de la marque que nous avons voulu mettre en avant pour la Formule 1, le summum du sport automobile. C'est ainsi que nous avons fini par choisir le noir, le blanc et le chrome comme couleurs de cette équipe."

Lire aussi : Formule 1 Un proche de Lewis Hamilton rejoint Cadillac F1