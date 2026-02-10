Un proche de Lewis Hamilton rejoint Cadillac F1

La rumeur était dans l'air depuis quelques temps mais Cadillac a confirmé la nouvelle ce mardi : l'écurie américaine, qui disputera cette année sa première saison en Formule 1, a officialisé le recrutement au sein de son équipe dirigeante de Marc Hynes au poste de responsable de la compétition.

"Dans ses nouvelles fonctions, Hynes veillera à ce que l'équipe atteigne des performances optimales dans toutes ses activités liées à la compétition", peut-on lire dans le communiqué publié ce jour.

"Il jouera un rôle central dans l'harmonisation du pool des pilotes et des groupes d'ingénieurs, la rationalisation des procédures et le renforcement de la collaboration entre les départements technique et sportif afin de créer un environnement d'équipe efficace, compétitif et discipliné."

"Hynes gérera le programme des pilotes Cadillac, qui comprend les titulaires Valtteri Bottas et Sergio Pérez, le pilote de réserve Zhou Guanyu et le pilote d'essais Colton Herta."

Lewis Hamilton fêtant sa 69e pole position avec Marc Hynes. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Marc Hynes a déjà une longue carrière en Formule 1 en tant que manager de pilotes. La relation la plus connue est évidemment celle qui le lie à Lewis Hamilton, dont il est un proche indépendamment de toute activité professionnelle.

Rencontré du temps de Manor en Formule Renault et en F3, il l'a accompagné entre 2007 et 2015, avant d'être l'homme de confiance du futur septuple champion du monde à partir de cette année-là pour mener le "Project Forty Four", monté un an plus tôt.

Il avait occupé ce poste, tout en assistant Hamilton au quotidien jusqu'en 2021, année où les deux hommes se sont quittés pour la première fois en bons termes. Début 2024, Hynes avait retrouvé Hamilton, pour s'occuper de l'aspect sportif du pilote au quotidien, en mettant moins l'accent sur la question marketing qu'auparavant.

Il faut noter qu'entre 2021 et 2024, Hynes a joué un rôle essentiel dans le management de Zhou Guanyu, qui fut pilote pour Alfa Romeo/Sauber, le tout en travaillant aux côtés de son associé et ancien collègue chez Manor/Marussia au sein de l'entreprise "Equals Management", à savoir... Graeme Lowdon, aujourd'hui à la tête de Cadillac.

"Bâtir une nouvelle équipe en Formule 1 est un défi rare, et je suis ravi de contribuer à façonner la culture, les procédures et les standards de performance dès le début", a déclaré Hynes. "Nous disposons d'un effectif de pilotes solide et diversifié, et je m'attacherai à instaurer la clarté, la cohésion et la discipline nécessaires pour permettre à chacun, pilotes comme ingénieurs, de donner le meilleur de lui-même."

Lire aussi : Formule 1 La Cadillac noire et blanche a pris la piste à Bahreïn