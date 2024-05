Le caractère "antisportif" non retenu contre Magnussen face à Hamilton

Après avoir convoqué et entendu Kevin Magnussen la nuit dernière à Miami, le soupçonnant de "comportement antisportif" lors de la course sprint, les commissaires n'ont pris aucune sanction. Ils ont toutefois soulevé le problème posé par les tactiques employées lors de la défense du Danois face à Lewis Hamilton.

En résistant par tous les moyens au septuple Champion du monde, le pilote Haas a volontairement enfreint plusieurs règles dans le but de préserver la septième place occupée devant lui par son coéquipier Nico Hülkenberg. Au total, les commissaires lui ont infligé trois pénalités de 10 secondes chacune pour "avoir quitté la piste en tirant un avantage", et une de 5 secondes pour non respect des limites de la piste. Elles ont été appliquées, le faisant chuter au 18e rang final. Trois points de pénalité sur sa Super Licence ont également été infligés, ce qui porte à huit le total de Kevin Magnussen.

Dès l'arrivée, le pilote a reconnu avoir employé des "tactiques stupides" et estimait que "toutes ces pénalités sont méritées", insistant sur le fait qu'il avait joué le jeu de l'équipe. Même si Lewis Hamilton n'a rien trouvé à redire à cette attitude, les commissaires ont ouvert une enquête.

"Le pilote a honnêtement expliqué qu'il pensait avoir le droit de courir face à la voiture n°44 de la manière dont il l'a fait et qu'il était prêt à accepter ce qu'il considère être des pénalités standard infligées pour toute infraction commise lorsqu'il se battait pour une position", expliquent les commissaires. "Il a également indiqué que le fait de creuser un écart entre lui et les voitures qui le précédaient était parfaitement conforme au règlement et qu'il n'était pas inhabituel qu'un pilote cherche à aider son coéquipier en course en agissant de la sorte."

"Il n'a à aucun moment pensé qu'il faisait quelque chose de mal ou qu'il s'agissait d'un comportement antisportif. Il a souligné le fait que les commissaires n'aggravaient généralement pas la sévérité des sanctions en cas de récidive."



VIDÉO - Le résumé de la course sprint du GP de Miami

Les commissaires, parmi lesquels siège ce week-end Vitantonio Liuzzi, n'ont infligé aucune sanction supplémentaire à Kevin Magnussen car ils ont estimé qu'il n'y avait "aucune preuve claire ou intention qui puisse être qualifiée d'antisportive". Ils ont toutefois souligné le fait qu'ils étaient "en désaccord" avec "la manière dont la voiture n°20 a été pilotée".

Surtout, comme ils ont désormais l'habitude de le faire lors d'enquêtes sortant de l'ordinaire, les commissaires ont fait des préconisations à la FIA, ici autour de la possibilité d'aggraver des pénalités en cas d'infractions répétées.

"À l'avenir, les commissaires devront examiner si, dans des situations appropriées, notamment en cas d'infractions répétées, les pénalités à appliquer pour chaque infraction doivent être aggravées afin de décourager des scénarios tels que ceux que nous avons constatés aujourd'hui", plaident-ils. "C'est une question que nous soulèverons explicitement avec la FIA et l'équipe des commissaires."