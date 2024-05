Magnussen convoqué pour "comportement antisportif"

Sanctionné de plusieurs pénalités lors du sprint du Grand Prix de Miami, et finalement classé 18e à plus d'une minute du vainqueur Max Verstappen, Kevin Magnussen est convoqué par les commissaires, qui lui reprochent un "comportement antisportif" enfreignant l'article 12.1.1 du Code Sportif International de la FIA.

Longtemps devant Lewis Hamilton, le pilote Haas a multiplié les manœuvres de défense répréhensibles, quittant notamment la piste à plusieurs reprises. Une tactique assumée, qui ne visait pas à protéger son propre résultat mais à permettre à son coéquipier Nico Hülkenberg de s'échapper définitivement pour empocher les points de la 7e place. Un scénario rappelant ce qui s'était déjà produit au Grand Prix d'Arabie saoudite en mars dernier.

"Toutes ces pénalités sont méritées, ça ne fait aucun doute", a reconnu Kevin Magnussen au micro de Sky Sports F1 après l'arrivée. "Mais j'ai dû jouer le jeu à nouveau. J'étais dans une très bonne position derrière Nico. Au début de la course j'ai gagné beaucoup de places, j'étais huitième et je me protégeais bien de Lewis car j'avais le DRS de Nico et un bon rythme. Et puis Nico a coupé la chicane, et j'ai perdu le DRS. J'étais très vulnérable face à Lewis et on a commencé à se battre comme des fous."

"J'ai commencé à utiliser des tactiques stupides, ce que je n'aime pas faire. Mais au bout du compte, j'ai joué mon rôle d'équipier. Nico a marqué des points car j'ai créé cet écart pour lui. Lewis et Tsunoda ne pouvaient pas le rattraper. Ce n'est pas la manière dont j'aime courir, pas du tout, mais c'est ce que je devais faire aujourd'hui."

Lewis Hamilton, qui a lui-même perdu sa 8e position en raison d'un excès de vitesse dans les stands, n'a pas manifesté d'amertume particulière envers son adversaire du jour.

"C'est très honnête de sa part, je pense que c'est cool", a-t-il réagi devant la manière dont Kevin Magnussen a assumé les choses. "Nous avons fait une bonne course. C'était un peu à la limite à certains endroits, mais c'est ce que j'aime. J'adore la course acharnée. Donc pour moi ce n'était pas vraiment frustrant. C'est évidemment ce qu'il faut faire quand on travaille pour une équipe. Alors bravo."