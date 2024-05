Alonso : Hamilton n'est pas pénalisé "parce qu'il n'est pas espagnol"

Déjà peu attiré par le format sprint, qui à ses yeux ne "représentait rien" à l'issue des qualifications de vendredi soir, Fernando Alonso ne s'est pas réconcilié avec l'exercice samedi à Miami. Pris dans un accrochage au premier virage, le double Champion du monde a réagi avec beaucoup de sarcasme avant de se concentrer sur une suite de week-end désormais plus traditionnelle.

Parti huitième sur la grille, le pilote Aston Martin a freiné très tard à l'approche du premier virage, mais certainement pas autant que Lewis Hamilton, qui a tenté le tout pour le tout à l'intérieur. La manœuvre, qui a été classée comme incident de course par les commissaires, a entraîné un contact en chaîne entre la Mercedes, les deux Aston Martin et Lando Norris, mis hors course d'emblée.

Fernando Alonso a estimé que la responsabilité principale incombait à Lewis Hamilton mais s'est dit absolument pas surpris par l'absence de sanction, ruminant une situation qui l'agace, ainsi que son écurie, depuis quelques semaines compte tenu des pénalités qui lui ont été infligées dernièrement, et notamment lors du sprint en Chine.

"Je pense qu'ils ne décideront rien, parce qu'il n'est pas espagnol, mais il a gâché la course de plusieurs pilotes, en particulier Norris, qui a une voiture très rapide et qui a été sorti dans cet accident", a fulminé Fernando Alonso au micro de DAZN.

Reparti loin après avoir changé de pneus sous régime de voiture de sécurité, l'Espagnol estime avoir tout de même atteint son objectif en parcourant les 19 tours au programme afin de préparer les longs relais. Il assure avoir abordé de la sorte une course sprint qu'il fustige une fois de plus.

"Nous n'étions pas non plus intéressés par la course sprint, nous voulions juste vérifier la dégradation des pneus et d'autres choses pour demain, ce que nous avons finalement réussi à faire", assure-t-il. "Pour nous, ce sont des essais libres, ce n'est pas vraiment une course. L'important maintenant, ce sont les qualifications et les 57 tours de course demain. Je pense que nous pouvons tirer des conclusions de ce sprint et voir si nous pouvons améliorer la voiture, maintenant que le parc fermé s'ouvre."