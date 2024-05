Une pénalité "stupide" pour Esteban Ocon

C'est un nouveau début de week-end mitigé que connaissent les Alpine. Dans le top 10 lors de l'unique séance d'essais libres, Esteban Ocon et Pierre Gasly sont revenus à la réalité lors des qualifications sprint. Une nouvelle fois cette saison, Esteban Ocon s'est qualifié en Q2 pour prendre le départ à la 13e place. De son côté, avec les nouvelles évolutions, Pierre Gasly n'a su faire mieux que la 16e place.

Au départ de la course sprint, l'accrochage impliquant Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lance Stroll et Lando Norris au premier virage a permis à Pierre Gasly de se frayer un chemin jusqu'à la onzième position. Grâce aux pénalités infligées à Lewis Hamilton et Kevin Magnussen, le pilote Alpine est remonté à la neuvième place sous le drapeau à damier. Le Français termine donc à une petite place du premier point distribué.

"On a cru au dernier point mais c'était très compliqué", déclare Pierre Gasly au micro de Canal+. "On arrive à finir à une belle neuvième place, notre meilleure position depuis le début de la saison. On finit pas très loin de la huitième place pour le point donc il y a du positif. Mais ça reste très compliqué de se bagarrer. Dans les lignes droites, on n'est pas en position de force. Je pense qu'on va changer deux ou trois trucs sur la voiture."

"Au départ, il y avait un problème de capteur sur la boîte de vitesses, ce qui fait que je ne pouvais pas passer les rapports et avoir la même puissance que d'habitude. On part à côté de Yuki [Tsunoda], on aurait pu tenter des choses mais ce sont des détails à améliorer. Dans l'ensemble, c'est vrai que c'est mieux que les derniers week-ends donc il faut continuer dans cette direction."

Esteban Ocon pénalisé avant la course sprint

Lors de sa sortie des stands, pour effectuer le tour de mise en grille, Esteban Ocon a percuté Charles Leclerc, sans conséquences matérielles pour les deux pilotes. Cependant, le pilote Alpine a reçu une pénalité de dix secondes qu'il a effectuée lors du Safety Car dans les premiers tours. Avec cette sanction, le Français n'a pas pu faire mieux que la 15e position.

"La pénalité, j'aurais préféré ne pas l'effacer et faire la course avec les autres mais c'est comme ça", confie Esteban Ocon à Canal+. "Je pense qu'il y a eu une mauvaise compréhension entre moi et le mécanicien. Il m'a dit que je pouvais sortir pour ensuite me dire de m'arrêter mais je regardais déjà ailleurs. On prend la pénalité qui est stupide juste avant la course, il n'y a aucun risque à prendre, rien à gagner. C'est décevant de ce côté là, mais on n'aurait fait que neuvième et on n'aurait pas marqué de points. Il faudra faire une bonne qualif tout à l'heure et voir demain où l'on se trouve."