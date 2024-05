Sprint - Verstappen s'impose, Ricciardo au pied du podium

Ce week-end, pour sa troisième apparition au calendrier de la F1, Miami accueillait sa première course sprint, la deuxième de la saison après la Chine il y a deux semaines. Auteur d'un tour "médiocre" en qualifications sprint, Max Verstappen s'est élancé de la pole position. Charles Leclerc, absent de l'unique séance d'essais libres vendredi en raison d'un tête-à-queue, a devancé Sergio Pérez et s'est intercalé entre les deux Red Bull pour venir se positionner en première ligne aux côtés du Néerlandais.

Un petit incident aux grandes conséquences pour Esteban Ocon. Le Français a reçu une pénalité de dix secondes avant la course après avoir percuter la Ferrari de Charles Leclerc dans les stands lors du tour de mise en grille. Il devra donc passer par les stands pour effectuer sa pénalité. Les Alpine, dans la continuité des résultats du début de saison, se sont qualifiées à la 13e place pour Esteban Ocon et à la 16e place pour Pierre Gasly.

Un départ agité, Lando Norris accroché

Daniel Ricciardo, après une grosse performance vendredi en qualifications sprint, s'élançait de la quatrième position. L'Australien a réussi à faire la différence sur Sergio Pérez devant lui pour prendre la troisième place dès le premier virage. Derrière, Lewis Hamilton est venu percuter Fernando Alonso qui a touché Lance Stroll et a lui-même percuté Lando Norris, obligeant le Canadien et le Britannique à abandonner. Le drapeau jaune a été agité et le Safety Car est intervenu. Max Verstappen a réussi à conserver sa première place devant Charles Leclerc. Gasly a été le grand gagnant de ce départ en se retrouvant à la onzième place tandis qu'Ocon en a profité pour exécuter sa pénalité.

La relance a été beaucoup plus calme avec Verstappen qui a réussi à creuser directement un écart avec Leclerc pour le sortir de son DRS. Derrière, Pérez a rapidement repris sa place de départ en se débarrassant de Daniel Ricciardo.

À la mi-course, Verstappen a augmenté de deux secondes son avance sur Charles Leclerc. Dans le même temps, Ricciardo a réussi à maintenir Carlos Sainz et Oscar Piastri derrière lui. Parti douzième, Lewis Hamilton a profité du départ pour entrer dans le top 10. À la lutte pour la huitième place avec Kevin Magnussen, le Danois a percuté le pilote Mercedes. L'incident a permis à Yuki Tsunoda de revenir sur les deux hommes et a réalisé un superbe dépassement par l'extérieur sur Lewis Hamilton avant une glissade de Kevin Magnussen permettant au Japonais et Hamilton de passer, Tsunoda prenant le dernier point de la course sprint.

À l'issue des 19 tours de la course sprint, Max Verstappen s'est une nouvelle fois imposé après sa victoire en Chine. Charles Leclerc a réussi à maintenir sa deuxième position face à Sergio Pérez, qui n'est pas parvenu à revenir sur le Monégasque. Daniel Ricciardo, impérial, a terminé au pied du podium en maintenant Carlos Sainz et Oscar Piastri derrière lui. Dans le dernier tour, Lewis Hamilton a pris le meilleur sur Yuki Tsunoda mais le Britannique, sanctionné d'un drive-through, laisse le dernier point au Japonais. Il est relégué à la 16e place, permettant à Pierre Gasly de réaliser le meilleur résultat de sa saison en prenant la neuvième place, aux portes des points.

Grand Prix de Miami - Sprint