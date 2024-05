Des points pour plus de 12 voitures : l'idée est désormais discutée

Comme l'a révélé Motorsport.com lors du week-end du Grand Prix de Chine, la Formule 1 cherche à faire évoluer le barème de points, avec comme objectif de récompenser davantage les écuries de la deuxième moitié de grille. Le projet initial était d'étendre la zone des points jusqu'à la 12e place, sans modifier la répartition des unités entre les premières places, mais en permettant au 11e et au 12e d'inscrire respectivement deux et un points.

Des discussions sur le sujet se sont tenues la semaine dernière lors d'une réunion de la Commission F1 mais, contrairement à une première tendance, elles n'ont pas débouché sur un accord, malgré un consensus sur le but recherché par une telle modification. Au lieu de ça, instances et écuries ont opté pour un report afin de consacrer davantage de temps à la réflexion et aux analyses.

En fait, les discussions ont tourné autour de la nécessité ou non d'aller encore plus loin, et c'est a priori cette question qui va se poser désormais, avec la possibilité d'attribuer des points au-delà de la 12e position en course.

"Je pense qu'il est judicieux de changer l'attribution des points, mais on s'est demandé jusqu'où il fallait aller", révèle James Vowles, directeur de l'écurie Williams. "Est-ce que l'on va jusqu'à la 12e, 14e ou 16e place, ou bien pour toutes les voitures ? C'était une très bonne discussion au sein de la Commission F1, où la salle était plutôt unie autour du fait de faire quelque chose qui soit bon pour le sport. Cependant, prenons notre temps pour bien faire les choses, et pour ne les faire qu'en une seule fois."



On le comprend dans les propos de tous les directeurs d'écurie depuis deux semaines, la volonté de récompenser les pilotes au-delà du top 10 fait déjà quasiment l'unanimité et c'est plutôt l'équilibre à trouver et la manière de la mettre en œuvre qui sont aujourd'hui discutés.

"Je pense que le système doit être revu", soutient Mike Krack, directeur d'Aston Martin. "Nous avons également un nouveau public. Nous ne sommes plus les puristes que nous avons été pendant de nombreuses années. Je pense donc qu'il est vraiment temps de se pencher sur la question. Personnellement, je pense qu'il faut toujours se battre pour quelque chose, où que l'on soit [dans le classement]."

"ll y a eu un bon consensus au sein de la Commission F1, pour dire que nous voulons faire un ajustement mais que nous ne devons pas nous précipiter, parce que nous ne voulons pas le rechanger encore plus tard. Il est donc important de bien y réfléchir et de discuter ensuite de différentes propositions la prochaine fois."



La perspective d'élargir le barème dans des proportions bien plus importantes que l'idée de départ résonne également chez McLaren, où le PDG Zak Brown souligne : "Si une voiture plus rapide est reléguée à l'arrière, chaque dépassement compte. Je pense donc qu'il y a un argument à faire valoir pour que ce soit l'ensemble de la grille [qui marque des points], et certainement pas moins de 12 voitures."