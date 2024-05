Alonso : Le départ de Newey n'annonce pas l'implosion de Red Bull

En début de semaine, Red Bull a confirmé que son maître du design, Adrian Newey, quittait l'écurie après 19 ans de service, qui lui ont permis de remporter sept titres pilotes et six titres constructeurs. Selon les dires, Newey serait mécontent des jeux de pouvoir politiques qui se déroulent dans les coulisses de Red Bull et qui n'ont pas encore été résolus.

Lorsqu'on lui a demandé si le départ fracassant de Newey au milieu de la tourmente qui règne au sein de l'écurie était un signe de l'implosion de Red Bull, Fernando Alonso a répondu : "Je ne pense pas que ce soit le cas. Il est évident qu'ils dominent le sport depuis 2021 et quand quelque chose se passe en dehors du week-end de course, il y a beaucoup d'informations qui sortent et qui concernent cette équipe."

"Ils sont ceux que tout le monde veut battre, et tout le monde veut les déstabiliser de manière à s'assurer d'être en mesure de les battre sur la piste. Si un directeur technique ou un designer d'une autre équipe s'en va, cela fera un peu moins de bruit que si cela se produit dans l'équipe gagnante."

Fernando Alonso rêve de travailler avec Adrian Newey, privilège aujourd'hui des pilotes Red Bull Max Verstappen et Sergio Pérez. Photo : Andy Hone / Motorsport Images

Le propriétaire d'Aston Martin, Lawrence Stroll, est connu pour être intéressé par les services de Newey après lui avoir fait une offre verbale pour rejoindre l'équipe de Silverstone, mais le technicien britannique de 65 ans a été beaucoup plus fortement lié à une arrivée chez Ferrari.

Alonso déclare qu'il a "toujours voulu travailler" avec Newey et considère qu'être en activité à la même époque que le designer est un privilège en soi, qu'une collaboration ait lieu ou non.

"J'ai toujours voulu travailler avec lui, une fois dans ma vie", a déclaré l'Espagnol. "Je le respecte beaucoup. Je considère qu'il est probablement le meilleur designer de Formule 1 de tous les temps, une légende du sport, et je me sens en quelque sorte privilégié de piloter à ses côtés dans le paddock et évidemment en tant que compétiteur."

"Nous sommes très satisfaits de notre département technique. Il est évident qu'Adrian est l'un des meilleurs, mais il doit s'intégrer dans une équipe. C'est plus une décision de Lawrence et, en fin de compte, une décision d'Adrian. Nous ne savons même pas s'il veut se retirer de la Formule 1 et nous avons différentes approches pour l'avenir, c'est donc plus une question pour lui."

Newey quittera l'organisation Red Bull en mars 2025 après avoir négocié une sortie anticipée. D'ici là, il continuera à travailler pour l'entreprise de Milton Keynes et son Hypercar RB17, mais il ne sera plus activement impliqué dans ses développements techniques ou ses futurs projets automobiles.