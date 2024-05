Wolff stoppe les rumeurs autour d'Antonelli : "Ça n'arrivera pas"

Mercedes a écarté toute possibilité d'une arrivée prématurée d'Andrea Kimi Antonelli dans un baquet de Formule 1. Le jeune protégé de la marque figure parmi les options pour succéder à Lewis Hamilton en 2025, alors qu'il court cette année en Formule 2 avec Prema et mène des essais privés au volant d'une monoplace de 2021. Néanmoins, les choses ne s'accélèreront pas puisque Toto Wolff a tenu à faire une mise au point très claire.

Les rumeurs les plus folles sont nées d'une requête formulée auprès de la FIA pour permettre au jeune pilote italien d'obtenir la Super Licence avant son 18e anniversaire, en août prochain. L'instance internationale a confirmé l'existence de cette requête, ce qui a alimenté la théorie selon laquelle Williams chercherait à le placer dans le baquet de Logan Sargeant. Devant ces spéculations, Toto Wolff a insisté sur le fait que les plans de Mercedes pour son protégé n'avaient pas évolué.

"La demande de dérogation ne vient pas de nous, et nous avons déclaré dès le début que ce n'était pas quelque chose que nous recherchions", clarifie le directeur de Mercedes auprès de Motorsport.com. "Je ne sais pas d'où vient cette croyance selon laquelle Mercedes voudrait précipiter les choses. Kimi doit se concentrer sur son championnat de F2 et il le sait. Tout le reste, ce ne sont que des rumeurs, qui continuent de tourner et qui sont factuellement incorrectes. Il est pilote de F2 pour Prema, c'est ce qu'il fait, et c'est ce sur quoi nous nous concentrons tous."

L'Autrichien a insisté sur le fait que la demande de dérogation était "probablement" à l'origine de toutes ces rumeurs mais qu'elle n'était absolument pas une initiative de son écurie. "Ce n'est certainement pas quelque chose que nous avons poussé de notre côté", insiste-t-il, rappelant également toute la prudence qu'il fallait conserver avec l'ascension d'un pilote aussi prometteur.

"Il y a 15 mois tout juste, il était dans une F4. Nous croyons beaucoup en Kimi, en ses capacités et en son avenir. Mais il y a une trajectoire à suivre avec sérieux, plutôt que d'essayer de rêver en sautant d'un championnat à l'autre d'une manière qui ne lui est certainement pas bénéfique".

"Je pense qu'un champion ne se laissera pas distraire par tout ça. Mais en tout cas ça me distrait, car tout le monde me demande si Kimi va piloter à Imola. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas quelque chose que Mercedes veut. Ces rumeurs ont pris leur propre tournure. Faisons de la Formule 2. Notre équipe a beaucoup d'autres problèmes à résoudre."

Propos recueillis par Filip Cleeren