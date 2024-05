Sainz et son avenir : "Certaines choses ne dépendent pas entièrement de moi"

Forcé de céder son baquet à Lewis Hamilton chez Ferrari l’an prochain, Carlos Sainz envisage les différentes options qui s’offrent à lui pour 2025. Le nom du pilote espagnol, qui a régulièrement devancé son équipier Charles Leclerc depuis le début du championnat, est associé au projet Audi depuis un certain temps, mais le départ de Hamilton de chez Mercedes à l’issue de cette saison lui a ouvert de nouveaux horizons.

Sainz fait en effet partie des premiers choix de Toto Wolff pour remplacer le septuple Champion du monde, même si le dirigeant autrichien ne cache pas privilégier l’option Max Verstappen. Cette hypothèse continue de faire son bonhomme de chemin, surtout depuis le départ annoncé d’Adrian Newey de chez Red Bull.

Bien que le Néerlandais refuse d'alimenter ces spéculations, d'aucuns se disent que ce départ pourrait l'inciter à quitter son écurie actuelle et à s’éloigner de la marque autrichienne, dont il défend les couleurs depuis ses débuts en sport automobile. Si tel était le cas, Red Bull devrait alors choisir un pilote d’expérience pour remplacer Verstappen, et Sainz serait là aussi le favori pour récupérer le baquet laissé vacant.

De son côté, Helmut Marko, le conseiller en sport automobile de Red Bull, a déclaré que Sainz avait reçu, selon lui, une "une offre très lucrative d'Audi que nous ne pouvons pas égaler ou battre", alors que certains médias espagnols ont même avancé que le Madrilène avait rejeté une offre du constructeur allemand. Un fait que ce dernier a fermement nié lors de la conférence de presse qui s'est tenue jeudi, avant le Grand Prix de Miami.

"La seule assurance que j'ai, c'est de moi-même, que je veux prendre la bonne décision", a répondu Sainz devant les journalistes. "C'est pourquoi cela prend un peu plus de temps et c'est pourquoi je veux voir toutes les options disponibles avant de prendre une décision fondamentale."

Carlos Sainz et Charles Leclerc vivent leur dernière saison ensemble au sein de la Scuderia Ferrari. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Certaines choses ne dépendent pas entièrement de moi et il va y avoir de l'attente", a ajouté l'Espagnol. "Mais, en attendant, ce n'est pas comme si nous avions complètement arrêté [les négociations]. Nous sommes toujours en conversation avec les gens et nous avançons là où nous pouvons avancer. Mais toutes ces choses incluent l'attente qui, comme je l'ai déjà dit, sera nécessaire [pour] que les gens se décident dans de nombreux domaines."

Hülkenberg, un choix "logique" pour Audi

Par ailleurs, Carlos Sainz s’est exprimé au sujet de l’officialisation de Nico Hülkenberg chez Audi pour 2026, après une année de transition chez Sauber la saison prochaine.

"Je pense que le fait que Nico rejoigne Audi, c'est tout à fait logique pour eux et pour Nico. Je trouve que c'est un grand pilote, dont j'ai pu voir le talent, et je pense que c'est une grande recrue pour eux et je les en félicite parce qu'il s'est très bien débrouillé chez Haas", a-t-il ainsi ajouté au sujet du pilote allemand, qui fut son équipier chez Renault durant la saison 2018.

Pendant ce temps, Max Verstappen a déclaré aux médias qu'il n'envisageait pas son avenir ailleurs que chez Red Bull. Si le Néerlandais dit vrai, voilà qui pourrait préciser les pistes d'avenir pour Carlos Sainz.

