Alonso : une demande de révision de pénalité pour prévenir la suite

Sanctionné de dix secondes et de trois points sur sa licence après un accrochage avec Carlos Sainz lors du sprint du Grand Prix de Chine, Fernando Alonso a vu son écurie, Aston Martin, déposer une demande de révision de sa pénalité. Les commissaires doivent se réunir à 8h ce matin, heure de Miami (14h en France), afin de déterminer si l'équipe a bel et bien présenté un nouvel élément de preuve suffisamment important et pertinent pour justifier une nouvelle audience sur la question.

À la veille de ce rendez-vous, Alonso n'a pas voulu entrer dans les détails de l'affaire. Il a néanmoins indiqué qu'Aston Martin cherchait à obtenir des réponses importantes par cette démarche. L'Espagnol souligne en particulier que son écurie souhaite obtenir des éclaircissements quant aux raisons pour lesquelles il semble avoir été pointé du doigt si sévèrement pour des incidents survenus récemment. Outre cette sanction en Chine, il a également été pénalisé pour sa conduite défensive face à George Russell à la fin du GP d'Australie, ce qui avait provoqué l'accident du Britannique.

"Il est évident que nous avons des opinions différentes, mais cela arrive dans tous les sports", a déclaré Fernando Alonso jeudi à Miami. "Même quand on regarde le foot à la télévision, selon l'équipe qu'on soutient, il peut y avoir carton jaune, carton rouge ou pas. Je pense que nous aussi, nous aurons toujours des opinions différentes."

"Mais je pense qu'en Chine, 99% des gens ont apprécié le sprint et les bagarres, et je pense que j'ai eu la pénalité la plus sévère de la course. Alors c'était peut-être un peu confus, mais on verra demain."

Carlos Sainz devant Fernando Alonso et George Russell au GP de Chine. Photo : Mark Sutton / Motorsport Images

Après les pénalités qui lui ont été infligées en Australie et en Chine, Alonso estime qu'il est important que son écurie et lui obtiennent des réponses quant aux raisons pour lesquelles certaines décisions ont été prises.

"Les règles sont les règles, et nous les acceptons", a-t-il assuré. "Parfois nous sommes d'accord, parfois nous ne sommes pas d'accord, mais nous devons l'accepter parce qu'ils [les commissaires] ont tout le pouvoir de prendre ces décisions, et ils ont toute la compréhension des règles. Mais, comme je l'ai dit, j'ai eu la pénalité la plus sévère lors des deux dernières épreuves en Australie et en Chine, alors il est bon de s'assurer que tout va bien et qu'il ne se passera rien d'autre."