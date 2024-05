Verstappen : "Pour l'instant, mon avenir est chez Red Bull"

Passée l'onde de choc provoquée par l'annonce du départ d'Adrian Newey, l'avenir de Max Verstappen chez Red Bull a rapidement suscité les interrogations. Au moment de se présenter devant la presse jeudi, dans le paddock du Grand Prix de Miami, l'intéressé a toutefois fait preuve de beaucoup de calme, loin de laisser transparaître un quelconque sentiment de panique qu'aurait provoqué la nouvelle. Au contraire, il a même énormément relativisé et dédramatisé cette dernière.

Puis, quand est venue sur le tapis la question de son avenir, objet de rumeurs en dépit du contrat qui le lie à l'écurie de Milton Keynes jusqu'en 2028, il n'a pas tourné autour du pot. Le triple Champion du monde n'aurait pas encore décidé quoi faire dans les mois à venir ? "Pour l'instant, mon avenir est chez Red Bull", tranche-t-il avant de nier l'existence d'une offre contractuelle de 150 millions d'euros chez Mercedes.

"Même si c'était le cas, 150 millions... l'argent n'est pas le critère pour que j'aille quelque part", poursuit-il. "Je suis satisfait de ce que je gagne déjà. Ce qui compte, c'est la performance. Car je sais que si je cours pour la 5e ou la 6e place, je vais devenir grincheux. C'est donc toujours une question de performance, tout le monde le sait, Toto [Wolff] aussi."

Le nom du directeur de l'écurie Mercedes est lâché, lui qui ne se prive pas de temporiser la quête d'un successeur à Lewis Hamilton en dissimulant à peine une tentative de séduire Max Verstappen. Une attitude que le Néerlandais dit ne pas trouver étrange : "Non, car tout le monde devrait toujours être optimiste et plein d'espoir. Mais pour l'instant, je peux dire que je veux rester dans l'équipe, car je crois au projet que nous avons avec tous ceux qui sont impliqués. Mais au bout du compte, dans le sport comme dans la vie, on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir."

"Qui sait qui sera le plus compétitif en 2026 ? Je ne le sais pas pour le moment. Je n'y pense pas trop actuellement. Il y a tellement de choses cette année sur le plan des performances, je veux réussir, et l'année prochaine aussi, car je pense que nous aurons encore une bonne occasion de bien figurer. Alors 2026, dans un sens, c'est assez lointain."

Max Verstappen ne peut pour autant pas éluder le contexte des trois derniers mois, il en convient lui-même, mais rappelle également que sur la piste, le patron n'a pas changé.

"Toutes ces choses-là auraient paru inattendues il y a quelques années", admet-il. "Mais je pense qu'il est toujours très important de rester calme et concentré sur son travail, de savoir avec qui l'on travaille, de se sentir à l'aise. Et à la fin, il nous faut la voiture la plus rapide. C'est ce que j'ai toujours demandé. C'est ce que nous avons finalement obtenu depuis quelques années. Et nous avons une équipe technique très forte, qui est encore là pour longtemps. Donc en gros, tout continue comme auparavant."

Photos - Jeudi à Miami