Leclerc : Ferrari est "en mesure d'attirer les meilleures personnes"

L'annonce du départ du célèbre ingénieur Adrian Newey après 24 ans chez Red Bull est la nouvelle qui agite le paddock en ce moment. Néanmoins, l'avenir du génie britannique reste encore flou. Pour l'instant chargé du développement de l'Hypercar de Red Bull jusqu'en 2025, année où il quittera l'équipe, Newey possède plusieurs portes de sortie.

Lié à Aston Martin ou encore Mercedes qui souhaiteraient le recruter, c'est vers Ferrari que les têtes se tournent, la Scuderia semblant être l'option la plus attractive pour Newey. Outre la légendaire histoire de l'écurie italienne, les performances de celle-ci en 2024 sont plus qu'encourageantes. Ferrari occupe actuellement la deuxième place du championnat des constructeurs à seulement 44 points de Red Bull.

Charles Leclerc est lui aussi conscient du pas en avant effectué par la Scuderia par rapport à 2023. Le Monégasque serait évidemment enchanté de partager son expérience italienne avec l'ingénieur anglais, convaincu que le nouveau projet de son écurie peut attirer les personnes les plus compétentes.

"Nous avons une équipe incroyable chez Ferrari en ce moment et ces sept ou huit derniers mois, nous sommes l'équipe qui a le plus progressé", déclare Leclerc. "Cependant, ajouter Adrian à une telle équipe serait extraordinaire."

"Je serais évidemment très heureux [de travailler avec Adrian Newey]. Je pense qu'Adrian est l'un de ces gars dans le paddock avec qui vous espérez travailler un jour dans votre carrière", souligne le Monégasque. "Je pense que nous sommes dans un très bon moment pour l'équipe. Nous sommes dans une bonne dynamique et je pense que nous sommes en mesure d'attirer les meilleures personnes au monde."

Charles Leclerc et Frédéric Vasseur

Des progrès Ferrari made in Vasseur

Interrogé sur les origines des gros progrès de l'équipe, Leclerc n'a pas manqué de jeter des fleurs à son directeur d'équipe, Frédéric Vasseur, et à sa façon de diriger l'écurie, qu'il considère comme la pierre angulaire du retour de Ferrari sur le devant de la scène.

"Fred a toujours partagé avec moi sa vision à moyen et long terme de l'équipe, et j'ai partagé avec lui ce que je pensais être la bonne chose à faire. Et cela se passe très, très bien. Je suis très heureux de la façon dont les choses se déroulent", continue le Monégasque.

"Je pense que la vision de Fred et sa capacité à placer les gens dans les bons environnements afin d'extraire le meilleur de chacun est quelque chose de vraiment, vraiment incroyable et c'est ce qui a fait la différence", insiste-t-il. "[Nous avons] une vision très claire des principaux points sur lesquels nous devons nous concentrer. Cela permet à l'équipe de concentrer toute son énergie sur un ou deux points seulement. On voit alors tout de suite les résultats, ce qui est une bonne chose."