Ocon plutôt tranquille pour son avenir alors que "ça discute partout"

Comme Pierre Gasly, Esteban Ocon est dans sa dernière année de contrat chez Alpine, mais le Français assure qu'il "ne change rien" à son approche des week-ends de Grand Prix malgré un marché des transferts qui a déjà verrouillé dix des vingt baquets disponibles pour la saison prochaine. La dernière signature en date, celle de Nico Hülkenberg chez Audi, n'a pas spécialement modifié sa vision des choses.

"Avec le nombre de pilotes qu'il y a sur le marché actuellement, c'est normal que ça discute partout, et les choses bougent vraiment vite", admet Esteban Ocon. "Est-ce que ça change ma manière de faire les choses ? Non. Je suis content du travail que je fais de mon côté de l'équipe actuellement. Et la manière dont nous travaillons est beaucoup plus efficace que l'année dernière. J'ai l'impression que ma dernière course a été la meilleure depuis un bon moment. Et le week-end a été très bien optimisé à partir du samedi. Nous devons continuer comme ça, et être aussi performants que nous le pouvons. Pour le moment, je ne change rien."

Interrogé sur la date butoir qu'il se fixe pour régler la question de son avenir, le pilote tricolore admet volontiers que "le plus tôt possible, c'est toujours le mieux". Esteban Ocon affiche toutefois une certaine sérénité malgré l'incertitude, lui qui a vécu les dommages collatéraux de la politique en Formule 1 jusqu'à se retrouver sans volant lors de la saison 2019.

"Oui, on a l'expérience de tout ça, évidemment, on est bien mieux préparés aujourd'hui", avance-t-il. "Mais en Formule 1, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors la seule chose que je puisse faire, c'est essayer de faire le meilleur boulot possible en piste, et je crois que la performance reste le plus important dans ce sport. Si ça changeait, alors je perdrais mon amour pour ce sport. Mais ce n'est pas encore le cas."

Son énergie, il assure la consacrer à tenter de redresser la situation précaire dans laquelle se trouve Alpine sur le plan sportif, avec une monoplace qui n'est pas au niveau et cinq premiers Grands Prix sans inscrire le moindre point.

"Je travaille à fond avec l'équipe", insiste-t-il. "Pour être dans ce projet depuis un moment maintenant, je l'ai toujours fait, et si j'ai signé un contrat de trois ans il y a quelques années, il y a une raison. On verra ce qui se passera mais pour le moment, je travaille course après course. On est très occupés à travailler sur cette année et je ne sais pas ce que l'avenir nous réservera. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de me pencher sur 2026. Dès que je serai fixé sur mon avenir, je le ferai."

"J'ai le sentiment de faire aujourd'hui du meilleur travail qu'il y a deux ou trois ans, donc avoir de la stabilité fait la différence pour connaître les gens avec qui on travaille et avoir une expérience commune. Quand on a ça, c'est mieux. On verra, mais il est évident qu'un contrat plus long représente toujours une perspective plus intéressante pour construire quelque chose."

