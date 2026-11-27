Formule 1

Carlos Sainz explique sa curieuse idée pour le DRS en F1 à partir de 2030

Carlos Sainz et Max Verstappen ont dévoilé leurs souhaits pour la prochaine ère réglementaire de la Formule 1, prévue en 2030.

Filip Cleeren

Publié: 27 nov. 2026, 11:51

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Photo de : Ashwith S Pai

Alors que la Formule 1 est sur le point de valider les grandes lignes de son retour aux moteurs V8 en 2030, plusieurs des pilotes les plus influents ont commencé à développer leurs idées pour en faire un spectacle attractif.

La F1 devrait adopter de tout nouveaux moteurs V8 turbo en 2030, associés à une unité électrique plus petite, d'une puissance pouvant atteindre 200 kW, et à des carburants durables. Cette évolution devrait permettre de simplifier les unités de puissance, de réduire leur coût et leur poids, et donc de limiter la dépendance à l'énergie de la batterie, souvent critiquée avec l'actuelle réglementation.

En validant le passage aux V8 lors de la prochaine réunion du Conseil mondial du Sport automobile de la FIA, prévue le 12 décembre à Shanghai, la F1 et la FIA se donneront les moyens de définir plus précisément les réglementations concernant le châssis et l'aérodynamique. Celles-ci devront fonctionner en harmonie avec les moteurs V8 afin d'offrir un meilleur spectacle en piste.

Le Grand Prix de Las Vegas, disputé le week-end dernier, a donné matière à réflexion à la discipline sur ce qu'elle attend réellement de son prochain cycle réglementaire. Sur le circuit urbain du Nevada, la F1 a offert un spectacle captivant, marqué par un record de 35 changements de leader.

Cette situation a été favorisée par une combinaison entre l'effet d'aspiration particulièrement puissant et le mode Boost de l'unité de puissance, qui a entraîné des dépassements en accordéon : la voiture en tête devenait souvent une proie facile dans les lignes droites.

Si certains se sont demandé si la F1 souhaitait réellement multiplier ce type de spectacle ou si Las Vegas avait poussé l'artificialité trop loin, cette course a surtout souligné l'importance de trouver la bonne combinaison entre les paramètres de l'unité de puissance et les dispositifs aérodynamiques facilitant les dépassements. L'objectif serait de pouvoir les ajuster d'une course à l'autre afin de garantir un spectacle de qualité, sans pour autant rendre les dépassements trop faciles.

Cette réflexion a poussé Carlos Sainz, pilote Williams et directeur de l'Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), à proposer une idée intéressante pour adapter un système de dépassement similaire au DRS en 2030. Il suggère de mettre en place un surcroît de puissance en ligne droite dès la sortie des virages, afin de compenser la perte de vitesse en courbe lorsqu'un pilote suit une autre voiture dans l'air perturbé.

"Je pense avoir une idée de ce que j'aimerais voir en 2030", a expliqué Sainz. "Je pense que l'écart de vitesse devrait se créer davantage au début de la ligne droite, lorsque l'on cherche à profiter de l'aspiration, plutôt qu'à la fin, lorsque le dépassement et la différence de vitesse deviennent trop importants. Cela laisserait également davantage de place au talent du pilote dans les dépassements, au lieu de simplement dépasser la voiture devant soi sans effort."

Carlos Sainz (Williams)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"La puissance supplémentaire du mode dépassement, du push-to-pass, du DRS, quel que soit le nom qu'on lui donne, devrait être disponible à la sortie du virage. On disposerait ainsi d'un surplus de puissance pour compenser ce que l'on perd dans le virage à cause de l'air perturbé."

"Mais ce surplus ne devrait pas ensuite aider à conclure le dépassement. Je pense qu'il devrait permettre de revenir dans l'aspiration immédiate de la voiture devant, puis d'utiliser cette aspiration et le reste de la zone de freinage pour tenter soi-même une attaque."

Plutôt que de bénéficier d'un surplus de puissance en ligne droite lorsque les voitures approchent déjà de leur vitesse maximale, ce système permettrait également d'éviter de créer un différentiel dangereux de vitesse de pointe. Selon Sainz, celui-ci dissuade actuellement les pilotes de défendre leur position.

"Les dépassements étranges que l'on a également connus avec le DRS surviennent lorsque le différentiel de vitesse atteint 30 km/h. On arrive alors tellement vite que, même lorsque l'on est devant, on a trop peur de défendre sa position et de couper la trajectoire de l'autre, parce que la différence de vitesse est très importante."

"Voilà donc comment j'aimerais que cela fonctionne et que l'on puisse courir. Quelque chose de similaire au DRS et au mode dépassement : lorsque l'on se trouve à une certaine distance, on bénéficie de cet avantage, parce qu'on l'a gagné grâce à sa vitesse, après avoir dû subir l'air perturbé et réussi à se placer dans une situation où l'on peut en profiter."

La réflexion actuelle prévoit que le système KERS des prochaines unités de puissance fournisse 100 kW d'énergie électrique en mode standard, auxquels s'ajouteraient 100 kW en mode Boost, dont les modalités d'activation restent à définir. La puissance électrique totale disponible atteindrait ainsi 200 kW.

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La prochaine génération de moteurs n'aura plus besoin de l'aérodynamique active, mais la FIA n'a pas exclu d'associer ce système de push-to-pass au retour du DRS, avec un dispositif mobile sur l'aileron arrière.

Alors que Las Vegas a montré à quel point l'aspiration pouvait jouer un rôle déterminant avec le mode ligne droite utilisé cette année, Max Verstappen se demande s'il serait possible de concevoir des monoplaces générant suffisamment de traînée pour ne plus avoir besoin du DRS.

"On pourrait toujours imaginer une réglementation dans laquelle les voitures génèrent énormément de traînée en ligne droite, de sorte qu'on n'ait plus autant besoin du DRS", a suggéré Verstappen. "Un système de push-to-pass me convient, mais il faut un moteur beaucoup plus simple."

"Chaque fois que je participe à une démonstration, par exemple avec une RB7 ou une autre voiture de ce genre, c'est tellement agréable à piloter parce que l'accélérateur répond immédiatement, que tout est simple. La voiture repart bien, elle ne tremble pas, il n'y a pas de temps de réponse, ce genre de choses. C'est tout simplement beaucoup plus agréable à piloter que ce que nous avons actuellement."

"Je sais qu'il faut probablement conserver une forme d'hybridation, avec un turbo, sinon on ne sera même plus autorisé à rouler sur certains circuits parce que les voitures seront trop bruyantes. Cela me convient, tant que cette technologie ne prend pas le pas sur le plaisir de piloter naturellement. Or, c'est précisément ce qui se passe actuellement."

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