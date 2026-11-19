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Verstappen : "Si j'écrivais le règlement, la F1 ne pourrait pas courir sur certains circuits"

Max Verstappen voit le retour des moteurs V8 comme un pas dans la bonne direction pour la Formule 1, mais il aurait aimé aller encore plus loin.

Ronald Vording

Publié: 19 nov. 2026, 08:01

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Photo de : Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Même si l'annonce de la FIA n'est restée en ligne que cinq minutes, le retour des moteurs V8 en Formule 1 ne fait aucun doute dans le paddock. Un accord de principe a été trouvé pour un V8 turbo de 2,1 litres associé à une part électrique réduite, dont l'introduction est prévue en 2030 plutôt qu'en 2031.

Max Verstappen est l'un des plus fervents critiques de l'actuel règlement, et donc l'un des principaux défenseurs d'un changement. Il accueille favorablement les projets de la F1 pour l'avenir, mais estime qu'il est encore trop tôt pour savoir s'ils pourraient le convaincre de rester plus longtemps.

"Je ne sais pas. C'est certainement mieux, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce que je ferai après 2030. Pour la F1 en elle-même, c'est un bon choix."

Le contrat signé par Verstappen durant l'été court jusqu'à fin 2030, ce qui signifie qu'il connaîtra normalement la nouvelle réglementation. Outre les moteurs V8, le projet devrait également prévoir une nouvelle réduction du poids des monoplaces.

Lorsque Motorsport.com interroge à Verstappen sur ses attentes et sur ce qu'il aurait lui-même imaginé s'il avait écrit le règlement, le Néerlandais précise ne pas être tout à fait comblé.

"Non, mais c'est aussi parce qu'avec mes idées, on ne pourrait pas courir sur certains circuits, car ce serait trop bruyant ! Si cela ne tenait qu'à moi, je supprimerais le turbo."

"Et je supprimerais la puissance électrique. Enfin, on pourrait éventuellement l'utiliser comme un système de push-to-pass, mais je ne voudrais plus avoir autant recours à la batterie. Mais dans ce cas, on ne pourrait pas courir sur certains circuits", a-t-il précisé, faisant référence aux restrictions sonores auxquelles sont aujourd'hui confrontés de nombreux circuits.

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Pour les circuits urbains situés dans les grandes villes, cela poserait encore plus de problèmes.

"La consommation de carburant augmenterait également beaucoup sans turbo, donc il faudrait un réservoir plus grand si l'on ne voulait pas ravitailler les voitures pendant les courses. Dans ce cas, je comprends évidemment que l'on souhaite conserver un turbo."

Au-delà de cet argument pratique, le maintien du turbo était également important d'un point de vue politique, notamment pour convaincre Audi et Honda de rester. En tenant compte de tous ces éléments, Verstappen considère ainsi ce compromis comme une étape importante dans la bonne direction pour la F1.

"Si cela ne tenait qu'à moi, je reviendrais évidemment à un V10 ou à autre chose. Le son serait encore meilleur, mais je sais que ce n'est pas réaliste. Mais c'est bien. Ça va clairement dans la bonne direction. Encore une fois, ce n'est pas confirmé pour le moment, donc je suppose qu'il reste quelques points sur lesquels ils doivent encore se mettre d'accord."

Cet accord de principe semble néanmoins indiquer que la F1 et la FIA ont pris au sérieux les critiques des pilotes concernant le clipping, le super clipping et d'autres problèmes liés aux unités de puissance 2026.

Verstappen est d'accord, mais estime également que les dirigeants du sport ont eux-mêmes compris que la situation ne pouvait pas continuer ainsi, même s'ils ne l'admettraient jamais publiquement.

"C'est probablement un mélange entre le fait d'avoir écouté nos conseils et celui d'avoir réalisé que ce que nous avons actuellement n'est pas ce que l'on veut ! Donc oui, c'est probablement un peu des deux."

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