Bottas surveillera "toutes les possibilités qui s'offrent"

Le Finlandais a déjà fait savoir qu'il espérait des tractations plus privées et moins perturbantes pour voir son entente avec le constructeur allemand être renouvelée en 2021. Capable de signer podiums et occasionnellement victoires avec ce qui fut ces dernières années la meilleure monoplace du plateau, le #77 sait qu'il lui reste beaucoup de travail pour menacer plus sérieusement Lewis Hamilton dans la quête du titre mondial sur l'ensemble d'une saison. L'an dernier, le pilote Mercedes a semblé plus en verve le samedi, au moment de menacer le Champion du monde dans l'exercice des qualifications, mais les dimanches de course ont très régulièrement ramené sur terre celui qui s'est souvent vu devoir lutter contre la Red Bull de Verstappen et les pilotes Ferrari.

"Je n'y ai pas vraiment réfléchi et nous n'allons pas nous précipiter pour régler quoi que ce soit avant même que la saison ne commence", déclarait Bottas, déjà amené à évoquer sa situation contractuelle cet hiver. "J'attends toujours de voir ce qui se passe, avec cette équipe d'abord. Donc il n'y a pas vraiment de stress à précipiter les choses. Je vais certainement en parler bientôt". Il s'attend à une "saison intéressante" en ce qui concerne le marché des transferts, rappelant qu'il ne se souvenait "d'aucune autre époque où autant de contrats de pilotes arrivaient à échéance en même temps."

Une nouvelle fois, il fera face à une forte concurrence convoitant le volant Mercedes 2021. Le téléphone de Toto Wolff sonne régulièrement à ce sujet, mais Bottas peut au moins d'ores et déjà souffler en sachant Verstappen et Leclerc respectivement liés à Red Bull et Ferrari pour les prochaines années. D'autres, en revanche, comme Sebastian Vettel ou encore Daniel Ricciardo, pourraient représenter des menaces, que Mercedes se lie encore dans le futur à Hamilton ou non.

Bottas aura quoi qu'il en soit déjà certainement quelque peu soufflé en apprenant non seulement avoir conservé le volant Mercedes en 2020, mais vu l'un de ceux qui étaient – selon Toto Wolff – les plus considérés pour son volant signer un deal pluriannuel avec l'équipe Renault. Esteban Ocon est en effet l'un des rares pilotes de la grille disposant déjà d'une entente contractuelle au-delà de la saison 2020, après avoir signé son retour en tant que titulaire F1 avec Renault pour plusieurs saisons. Néanmoins, si le Normand est engagé pour 2021 avec le team d'Enstone, la structure ne l'est pas encore officiellement avec la F1, les Accords Concorde n'étant pas encore renouvelés entre l'équipe et la FOM. Hypothétiquement, donc, Bottas peut encore voir le Français sur son chemin. Surtout, la donne a changé et est devenu totalement incertaine depuis que le début de saison a été ajourné suite à l'éclatement de la crise provoquée par le nouveau coronavirus.

Pour les formes, Bottas assure "voir toutes les possibilités qui s'offrent". "Mais si je devais décider dès maintenant de mon avenir en Formule 1, ce serait une évidence : je resterais avec cette équipe", tient-il à appuyer, pour ôter tout doute possible. "Je crois au travail que nous faisons ensemble et je deviens un meilleur pilote en permanence avec eux. Nous verrons comment la prochaine saison débute et quelles seront les opportunités qui se présenteront. Il y a beaucoup d'éléments qui doivent être réunis. En même temps, je veux garder l'esprit ouvert en ce qui concerne l'avenir."