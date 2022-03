Quel Champion du monde a eu les meilleurs coéquipiers ?

Charger le lecteur audio

Depuis qu'existe la Formule 1, un débat fait rage sans jamais trouver de conclusion certaine : qui est le meilleur pilote de l'Histoire ? Pour le savoir, on évalue notamment les performances de chacun face à ses coéquipiers. Or, une question se pose moins souvent malgré son importance : qui a eu les meilleurs coéquipiers ?

Nous avons tenté d'y répondre à l'aide d'un modèle mathématique en prenant en compte les partenaires de chaque champion du monde. La valeur de chaque coéquipier est déterminée selon un calcul certes imparfait mais purement statistique : l'addition du taux de victoires multiplié par deux, du taux de pole positions multiplié par deux et du taux de podiums. Le score de chaque équipier est ensuite pondéré par le nombre de Grands Prix effectués avec le pilote en question, même s'il s'agit d'une seule course. Pour donner un exemple, Valtteri Bottas a fait équipe avec Lewis Hamilton pendant 100 des 288 Grands Prix de ce dernier, soit 34,72%. Le taux de réussite de Bottas a donc un coefficient de 0,3472 dans le score final de Hamilton.

Bien entendu, il fut un temps où les écuries engageaient plus de deux monoplaces. En l'occurrence, nous nous sommes efforcés de prendre en compte les coéquipiers lorsqu'ils étaient associés durablement et non pas de manière exceptionnelle. Et dans les cas où la question se pose, les Grands Prix sans coéquipier ne sont pas pris en compte. En effet, des pilotes comme John Surtees Emerson Fittipaldi et James Hunt en ont fait près d'une cinquantaine sans que certaines de leurs écuries n'engagent de seconde voiture.

Nico Rosberg serait donc le pilote qui a eu les coéquipiers les plus redoutables, puisqu'il a fait équipe avec Michael Schumacher et Lewis Hamilton, deux des pilotes les plus victorieux de l'Histoire, pendant sept de ses onze saisons en Formule 1. Giuseppe Farina est son dauphin, lui qui bénéficie de ses courses passées aux côtés de Juan Manuel Fangio et d'Alberto Ascari. Notre modèle, dont nous rappelons qu'il est intrinsèquement imparfait, fait de ces deux pilotes les meilleurs de tous les temps, d'un point de vue statistique. Alain Prost, troisième, impressionne dans la mesure où ses dix coéquipiers ont fait au moins neuf podiums et huit d'entre eux sont des vainqueurs en Grand Prix.

À l'autre extrême, les coéquipiers de James Hunt cumulent un total de trois victoires en Grand Prix. Max Verstappen, qui n'a eu que Daniel Ricciardo comme coéquipier ayant fait ses preuves aux avant-postes, et Jim Clark, longtemps associé à des pilotes plutôt discrets avant l'arrivée de Graham Hill chez Lotus, ne le devancent que de peu.

Lire aussi : Verstappen bientôt aussi bien payé que Hamilton ?

Les Champions du monde et leurs coéquipiers

Pilote Principaux coéquipiers Score global Nico Rosberg M. Webber, A. Wurz, K. Nakajima, M. Schumacher, L. Hamilton 125,31 Giuseppe Farina L. Fagioli, J.M. Fangio, P. Taruffi, A. Ascari, L. Villoresi, M. Hawthorn 111,00 Alain Prost J. Watson, R. Arnoux, E. Cheever, N. Lauda, K. Rosberg, S. Johansson, A. Senna, N. Mansell, J. Alesi, D. Hill 74,28 Mike Hawthorn A. Ascari, G. Farina, L. Villoresi, J.F. González, M. Trintignant, P. Collins, L. Musso, W. von Trips 66,49 Alberto Ascari L. Villoresi, P. Taruffi, J.F. González, G. Farina, M. Hawthorn 60,23 Jenson Button R. Schumacher, G. Fisichella, J. Trulli, J. Villeneuve, T. Sato, R. Barrichello, L. Hamilton, S. Pérez, K. Magnussen, F. Alonso 59,86 Lewis Hamilton F. Alonso, H. Kovalainen, J. Button, N. Rosberg, V. Bottas 56,88 Niki Lauda R. Peterson, J.P. Beltoise, C. Regazzoni, C. Reutemann, J. Watson, N. Piquet, A. Prost 53,37 Keke Rosberg E. Fittipaldi, C. Serra, D. Daly, J. Laffite, N. Mansell, A. Prost 52,65 Kimi Räikkönen N. Heidfeld, D. Coulthard, J.P. Montoya, F. Massa, R. Grosjean, F. Alonso, S. Vettel, A. Giovinazzi 49,59 Graham Hill C. Allison, J. Bonnier, T. Brooks, R. Ginther, J. Stewart, J. Clark, J. Oliver, J. Rindt, T. Schenken, C. Reutemann, W. Fittipaldi, G. Edwards 47,71 Damon Hill A. Prost, D. Coulthard, J. Villeneuve, P. Diniz, R. Schumacher, H.H. Frentzen 47,67 Ayrton Senna E. de Angelis, J. Dumfries, S. Nakajima, A. Prost, G. Berger, M. Andretti 47,27 Nigel Mansell E. de Angelis, K. Rosberg, N. Piquet, R. Patrese, G. Berger, A. Prost 44,90 Juan Manuel Fangio L. Fagioli, G. Farina, F. Bonetto, O. Marimon, H. Hermann, K. Kling, S. Moss, E. Castellotti, P. Collins 43,78 Denny Hulme J. Brabham, B. McLaren, A. de Adamich, P. Gethin, P. Revson, E. Fittipaldi 40,36 Jack Brabham R. Salvadori, B. McLaren, D. Gurney, D. Hulme, J. Rindt, J. Ickx 40,13 Jochen Rindt B. McLaren, J. Surtees, P. Rodríguez, J. Brabham, G. Hill, J. Miles 37,57 Michael Schumacher M. Brundle, R. Patrese, J. Herbert, E. Irvine, R. Barrichello, F. Massa, N. Rosberg 37,19 Sebastian Vettel S. Bourdais, M. Webber, D. Ricciardo, K. Räikkönen, C. Leclerc, L. Stroll 36,49 Jody Scheckter P. Depailler, G. Villeneuve 33,86 Mario Andretti J. Ickx, C. Regazzoni, G. Nilsson, R. Peterson, C. Reutemann, E. de Angelis, B. Giacomelli 33,78 Mika Häkkinen J. Herbert, M. Brundle, M. Blundell, D. Coulthard 33,73 Nelson Piquet N. Lauda, R. Zunino, H. Rebaque, R. Patrese, T. Fabi, M. Surer, N. Mansell, S. Nakajima, A. Nannini, R. Moreno 30,80 Alan Jones B. Lunger, R. Patrese, C. Regazzoni, C. Reutemann, P. Tambay 29,77 Phil Hill W. von Trips, O. Gendebien, T. Brooks, C. Allison, D. Gurney, R. Ginther, W. Mairesse, R. Rodríguez, G. Baghetti, B. McLaren 29,75 John Surtees R. Salvadori, L. Bandini, J. Rindt, J. Oliver 29,47 Jackie Stewart G. Hill, M. Spence, J. Servoz-Gavin, J.P. Beltoise, F. Cevert 28,69 Fernando Alonso T. Marques, J. Trulli, G. Fisichella, L. Hamilton, N. Piquet Jr, F. Massa, K. Räikkönen, J. Button, S. Vandoorne, E. Ocon 28,45 Emerson Fittipaldi R. Wisell, D. Walker, R. Peterson, D. Hulme, J. Mass, K. Rosberg 25,03 Jacques Villeneuve D. Hill, H.H. Frentzen, R. Zonta, O. Panis, J. Button, F. Massa, N. Heidfeld 23,93 Jim Clark I. Ireland, T. Taylor, P. Arundell, M. Spence, G. Hill 16,65 Max Verstappen C. Sainz, D. Ricciardo, P. Gasly, A. Albon, S. Pérez 14,13 James Hunt J. Mass, B. Giacomelli, P. Tambay 11,73

Retrouvez une analyse plus détaillée de ce classement dans les articles à venir, consacrés au top 10 et aux dix derniers.