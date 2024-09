Un changement "subtil" redonne espoir chez Red Bull

Malgré une marge de manœuvre réduite et des délais restreints, Red Bull veut réagir après la désillusion de Monza, venue confirmer une chute de performance de plus en plus évidente de la RB20 face à la concurrence.

Max Verstappen n'a remporté aucun des six derniers Grands Prix, période durant laquelle il n'est monté qu'à deux reprises sur le podium, au point de voir Lando Norris devenir une réelle menace au championnat pilotes. Chez les constructeurs, le souffle de McLaren se fait encore plus chaud pour l'écurie de Milton Keynes, en proie à des problèmes d'équilibre avec sa monoplace.

Dans l'espoir de stopper l'hémorragie et de retrouver une dynamique plus positive, Red Bull arrive au Grand Prix d'Azerbaïdjan avec un plancher dont la géométrie a été modifiée au niveau du diffuseur. On sait que cette zone de la voiture pose problème aux ingénieurs de l'écurie depuis quelque temps, au point d'avoir fait un retour en arrière lors de certains week-ends.

"C'est beaucoup de travail, et ça va continuer", explique l'ingénieur en chef Paul Monaghan. "Singapour n'est que dans une semaine, il y aura donc potentiellement une autre évolution pour nous. L'étendue de l'évolution traduit la phase de décalage, autrement dit, si nous avons réussi à le faire pour ce Grand Prix, c'est que ce n'est pas le plus gros changement jamais entrepris au niveau de la géométrie. C'est subtil, mais l'effet peut-il être bénéfique ? Oui. Et je pense que l'on en aura la preuve dimanche après-midi."

"Nous avons essayé d'apporter des changements à la voiture et de l'améliorer, nous ne voulons pas revivre ce qui s'est passé à Monza. Ce n'était pas le Grand Prix le plus agréable pour nous, donc nous voulons progresser par rapport à nos attentes. Comme je l'ai dit, on verra comment on se comporte dimanche après-midi. Nous en saurons alors un peu plus sur ce que nous faisons."

La "diva" a changé de camp

La Red Bull RB20 est devenue imprévisible... Photo de: Red Bull Content Pool

Red Bull n'a pas précisé si Max Verstappen et Sergio Pérez seraient tous les deux équipés de ce nouveau plancher ce vendredi à Bakou ou si des tests comparatifs seraient menés. La RB20, dominatrice en début de championnat, a vu son développement faire d'elle "un monstre" selon les propos du pilote néerlandais il y a deux semaines. Helmut Marko, lui, a remis au goût du jour l'appellation "diva".

"Nous nous sommes rendu compte que l'on avait pris un mauvais virage quelque part", explique le consultant de Red Bull à Motorsport.com. "On travaille dur pour revenir. On a signé trois doublés en début d'année, avec une voiture dont beaucoup pensaient qu'elle gagnerait beaucoup de courses. Mais on a ensuite pris conscience que cette voiture était un peu une diva, pour reprendre les mots de Toto Wolff."

"Si l'on savait quel était le problème, on l'aurait déjà réglé. Avec ces monoplaces à effet de sol, les réglages du châssis sont devenus très complexes. On fait le moindre changement et c'est tout le concept qui réagit immédiatement. Par exemple, les pneus souffrent de graining très rapidement, et c'est ce que Max voulait dire. La compétitivité ne diminue pas légèrement quand il y a un petit changement, elle disparaît d'un coup si quelque chose ne colle pas à 100%."

Par ailleurs, l'écurie championne du monde n'est pas la seule à avoir apporté des évolutions ce week-end puisqu'Aston Martin a modifié les déflecteurs à l'arrière de sa monoplace tandis que Visa Cash App RB dispose d'un nouvel aileron avant.

Propos recueillis par Christian Nimmervoll