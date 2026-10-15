Formule 1

Christian Horner reconnaît que sa rivalité avec Toto Wolff est devenue "théâtrale"

Les deux directeurs d'écurie ont entretenu une rivalité intense alors que leurs équipes se disputaient les titres mondiaux de Formule 1 année après année.

Ed Hardy Stuart Codling

Publié: 15 oct. 2026, 11:45

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Photo de : Sam Bloxham / Motorsport Images

Christian Horner reconnaît que sa rivalité de longue date avec son homologue en Formule 1, Toto Wolff, est devenue "théâtrale", tout en assurant qu'elle restait "authentique".

Entre 2010 et 2023, tous les titres mondiaux ont été remportés soit par Mercedes, l'équipe de Wolff, soit par Red Bull, celle de Horner, ce qui a naturellement provoqué de nombreux affrontements entre les deux hommes.

Cette rivalité a souvent été mise en scène par Netflix dans Drive to Survive, notamment lors d'une altercation houleuse au sujet du marsouinage, au début de l'ère à effet de sol, en 2022.

Horner aimait endosser le rôle du "méchant de service", mais les tensions se sont apaisées depuis son éviction en juillet 2025. Son successeur, Laurent Mekies, est en effet une personnalité beaucoup plus diplomate.

"Lorsque les caméras sont arrivées pour la première fois, c'était très authentique", a déclaré Horner à Autosport. "Puis, au fil des saisons, on a pu sentir qu'il y avait considérablement plus de travail sur l'apparence et que cela devenait un peu plus théâtral."

"Mais j'ai toujours eu le sentiment de rester fidèle à moi-même et, bien sûr, ces gens réalisent une émission de télévision. Ils accumulent donc des heures et des heures de séquences, et tout dépend de la manière dont on monte les images."

"On peut faire passer quelqu'un pour le méchant ou le héros, ou inversement. Cette émission a connu un succès incroyable parce qu'elle a soudainement levé le voile sur certaines rivalités, certaines personnalités, celles des pilotes notamment, ainsi que sur certains personnages."

La rivalité entre Horner et Wolff a atteint son paroxysme en 2021, lorsque Max Verstappen, chez Red Bull, a livré une lutte acharnée à Lewis Hamilton, pilote Mercedes, pour le titre mondial.

Les deux hommes se sont accrochés à plusieurs reprises alors que Verstappen tentait de décrocher sa première couronne et qu'Hamilton visait un huitième titre, qui aurait constitué un record. Les deux équipes se disputaient également le titre mondial des constructeurs.

Cette lutte s'est achevée lors d'une finale controversée à Abu Dhabi, où Verstappen a détrôné Hamilton pour offrir à Red Bull son premier titre pilotes depuis 2013, tandis que Mercedes a décroché sa huitième couronne consécutive chez les constructeurs.

VIDÉO - Exclu Christian Horner : Toto, Abu Dhabi 2021 et sa vie après Red Bull

"Toto est un adversaire redoutable et Mercedes est une immense équipe", a ajouté Horner. "Le succès qu'ils ont connu et remporté, c'est ce qui a rendu l'année 2021 encore plus importante à nos yeux."

"Mais il est émotif, compétitif, animé par une grande détermination, et nous avons entretenu une rivalité. J'ai énormément de respect pour ce qu'il a fait et accompli, mais je pense que, dans tous les sports, il faut des rivalités."

"On ne peut pas tous être les meilleurs amis du monde en permanence, ce n'est pas conforme à la réalité. Cela nous permettait notamment de souder l'équipe autour de l'idée que Mercedes était l'adversaire."

"Nous devions essayer de les affronter et de leur livrer bataille, alors que nous ne sommes qu'une filiale d'une entreprise de boissons énergisantes."

Horner a insisté sur le fait que la F1 avait besoin de rivalités intenses au sommet, comme cela avait été le cas par le passé, notamment entre Alain Prost et Ayrton Senna ou entre James Hunt et Niki Lauda.

Ces rivalités contribuent à vendre des billets et à faire les gros titres, comme dans le football ou le cricket. Pour Horner, elles sont une conséquence naturelle de la quête de succès des équipes.

"C'est une bonne chose d'avoir des rivalités, tant qu'elles ne débordent pas sur le plan personnel", a-t-il expliqué. "C'est sain dans le sport, que ce soit entre Pep Guardiola et José Mourinho, ou entre Alex Ferguson et Arsène Wenger."

"Cela galvanise le sport et, au sein d'une équipe, il faut aussi avoir le feu sacré si l'on veut gagner."

"La Formule 1 est l'un des sports les plus compétitifs et les plus difficiles au monde. On demande aux gens d'accomplir des choses extraordinaires et de repousser leurs limites, ce qui a des conséquences sur leur vie familiale, le temps qu'ils passent chez eux, et ainsi de suite, car les horaires sont particulièrement peu compatibles avec une vie sociale."

"Il faut donc galvaniser son groupe en lui faisant comprendre que c'est cela, la concurrence. Et si l'on parvient à déceler une faiblesse chez l'adversaire, on peut voir que cela se propage."

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