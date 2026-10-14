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Laurent Mekies prolongé à la tête de Red Bull Racing

Red Bull a prolongé de cinq ans le contrat de son directeur d'écurie, Laurent Mekies, qui restera aux commandes jusqu'en 2031.

Basile Davoine

Publié: 14 oct. 2026, 16:32

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Photo de : Liam Fabre

Alors que Christian Horner est en pleine promotion de ses mémoires, avec notamment une interview exclusive accordée ce mercredi à Autosport, Red Bull se tourne vers l'avenir. L'écurie de Milton Keynes a officialisé en milieu de semaine la prolongation du contrat de Laurent Mekies, désormais lié à l'équipe jusqu'en 2031.

Le Français conserve ainsi ses fonctions de PDG et de directeur d'équipe (Team Principal) de Red Bull Racing. Cette annonce s'inscrit dans la continuité des prolongations récemment annoncées de Max Verstappen, engagé jusqu'en 2030, et d'Isack Hadjar, qui restera dans l'équipe la saison prochaine.

"Laurent a fait preuve d'un leadership remarquable depuis son retour dans la famille Red Bull", souligne Oliver Mintzlaff, PDG chargé des projets et des investissements chez Red Bull. "Il allie expertise technique, vision stratégique et compréhension approfondie des facteurs qui font le succès de notre équipe."

"Tout aussi important, il incarne les valeurs et l'état d'esprit qui définissent la philosophie Red Bull : le courage, le travail d'équipe, la détermination et une volonté inébranlable de se battre au plus haut niveau. La continuité à la tête de l'équipe est un élément essentiel pour inscrire le succès dans la durée, et nous sommes ravis que Laurent continue de diriger l'équipe dans la prochaine étape de notre aventure."

Laurent Mekies a succédé à Christian Horner à l'été 2025, en pleine période de restructuration chez Red Bull. Depuis sa prise de fonctions, il a rapidement trouvé sa place au sein de l'équipe.

Fort de plus de 20 ans d'expérience en Formule 1, le Français a occupé des postes à responsabilité chez Minardi, Toro Rosso, à la FIA et chez Ferrari. Il a retrouvé la famille Red Bull en 2024 en prenant la direction de l'écurie Racing Bulls (VCARB), avant d'être promu à la tête de Red Bull Racing l'année suivante.

"Je suis extrêmement fier de poursuivre cette aventure avec Oracle Red Bull Racing et je tiens à remercier Chalerm Yoovidhya, Mark Mateschitz et Oliver Mintzlaff, l'ensemble de l'équipe ainsi que toutes les personnes impliquées, pour la confiance qu'elles accordent à ce projet", a réagi Laurent Mekies.

"Ce qui rend cette équipe si particulière, c'est la manière dont chacun se mobilise autour d'un objectif commun, et je me considère privilégié de pouvoir travailler chaque jour aux côtés d'un groupe aussi talentueux et investi."

"Avec les équipes de Pierre Waché et de Ben Hodgkinson, qui jouent un rôle central dans la construction de notre avenir, nous disposons de bases solides pour les années à venir, et nous sommes sincèrement convaincus que ce n'est que le début. Pour la suite, nous continuerons à faire vivre les principes qui nous définissent : la liberté de pensée, la rapidité d'action et l'audace dans nos décisions."

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