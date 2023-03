Horner dément les rumeurs "amusantes" sur AlphaTauri

Charger le lecteur audio

Helmut Marko l'a admis à demi-mot, Red Bull se pose des questions sur l'avenir de son écurie junior, AlphaTauri. La petite Scuderia n'a pris que la neuvième place du championnat des constructeurs l'an passé, et le média allemand Auto Motor und Sport a affirmé que la marque autrichienne envisageait de faire déménager la structure de Faenza en Angleterre, voire de la vendre.

Or, le directeur d'équipe Franz Tost a démenti la possibilité d'une vente dans un bref communiqué publié ce mercredi, indiquant : "J'ai eu de très bonnes réunions avec Oliver Mintzlaff [l'un des dirigeants de la marque Red Bull depuis le décès de Dietrich Mateschitz fin 2022, ndlr], qui a confirmé que les actionnaires ne vendront pas la Scuderia AlphaTauri, et que Red Bull continuera à soutenir l'équipe à l'avenir. Toutes ces rumeurs n'ont aucun fondement, et l'équipe doit rester concentrée pour le début de la saison afin de faire mieux que l'année dernière."

Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi au Grand Prix de Bahreïn, Christian Horner, qui dirige Red Bull Racing, a confirmé la version selon laquelle une vente n'est pas envisagée à l'heure actuelle.

"Comme nous le savons tous, il y a toujours beaucoup de spéculation dans ce paddock", a déclaré Horner. "Bien sûr, une telle décision reviendrait aux actionnaires, et leur engagement a toujours été absolu. Il est donc parfois amusant de voir comme les choses s'emballent."

"Pour autant que je sache, aucun changement n'est prévu. Nous avons des synergies et des accords de fourniture avec AlphaTauri, où nous fournissons diverses pièces. Nous partageons également notre soufflerie avec eux, par exemple. Alors il n'y a rien de prévu."

Cependant, il n'est pas ostensiblement exclu que l'écurie déménage afin de se rapprocher de ses infrastructures aérodynamiques, qui se trouvent à Bicester, en Angleterre. C'est là qu'est située la soufflerie qu'utilisait l'écurie avant l'entrée en vigueur des restrictions au niveau des tests aéro en 2021 : ces dernières lui ont permis de partager celle de Red Bull Racing, à Bedford.