"Cirque du Soleil" et Mercedes exposée : Toto Wolff préfère en rire

En fin d'Essais Libres 3, Lewis Hamilton a terminé sa course dans le rail à Mirabeau, entraînant un drapeau rouge et la fin prématurée de la séance. Pour évacuer la Mercedes W14, les commissaires ont utilisé l'une des grues installées sur le circuit.

Or, durant cette phase, le dessous du plancher, partie essentielle de la monoplace à l'heure où les F1 produisent une grande partie de leur appui via l'effet de sol, a été totalement exposé, au plus grand plaisir des photographes et des concurrents intéressés.

Réagissant à la situation, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, a pris la chose avec dérision tout en reconnaissant que ce n'était pas idéal pour son équipe : "Eh bien, celui qui est chargé de la grue a probablement travaillé pour le Cirque du Soleil."

"Honnêtement, je ne comprends même pas. La voiture était sur la piste. Vous auriez pu la mettre sur un camion. Vous exposez une voiture au monde entier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'était pas optimal pour nous."

L'Autrichien a bien insisté sur le fait qu'il plaisantait et savait que "tout le monde fait de son mieux", en particulier du côté des commissaires de la Principauté.

Les commissaires aident Lewis Hamilton après son accident des EL3.

D'autant plus qu'en matière d'exposition du plancher, Red Bull a également été concerné puisque l'accident de Sergio Pérez en début de Q1 du côté de Sainte-Dévote a obligé à l'utilisation d'une grue également, qui a permis d'observer de près le dessous de la monoplace la plus performante de la saison.

Wolff a d'ailleurs au passage noté que, contrairement à la W14 qui a nettement penché vers l'arrière quand elle a été soulevée, la RB19 est quant à elle restée quasiment à l'horizontale, démontrant à quel point la répartition du poids était différente entre les deux voitures. "Ils font tous partie du Cirque du Soleil. Leur voiture était bien à plat. La nôtre penchait vers l'arrière !"

Plus sérieusement, Wolff a assisté à une séance de qualifications forcément décevante pour ses troupes, qui ont signé les sixième et huitième temps, même si Hamilton s'élancera finalement cinquième après la pénalité de Charles Leclerc. Comme attendu, les évolutions apportées par Mercedes n'ont pas offert de miracle et, s'il y avait sans doute le potentiel pour faire mieux, le résultat n'est "pas bon" selon le dirigeant.

"Sixième et huitième, ce n'est pas bon. À trois dixièmes de la pole [établie par Max Verstappen], avec les deux pilotes réalisant des Q3 loin d'être positives, c'est solide. En fait, c'est correct. Avec Lewis et George, si nous avions tout mis bout à bout, nous aurions joué le top 6. Peut-être les quatre premiers. Ce n'est pas grave."