Pérez "aurait dû faire mieux" et s'attend à un "cauchemar" en course

"Je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait" : Arpentant le paddock de Monaco, après son accident l'ayant éliminé de la lutte pour la pole position en qualifications, Sergio Pérez était encore sous le choc. Il faut dire que le Mexicain, très proche de son coéquipier Max Verstappen au championnat pilotes à l'approche de la manche sur le Rocher, a perdu gros ce samedi. Non seulement le Néerlandais est allé arracher le meilleur temps des mains de Fernando Alonso au terme d'un dernier tour chronométré exceptionnel mais également la mésaventure de Pérez s'est produite sur l'un des circuits les plus difficiles pour dépasser.

Pour rappel, alors qu'il venait de prendre la deuxième place du classement provisoire de la Q1, derrière Verstappen, Pérez a commis une erreur dans le premier virage qui s'est payée très cher. Le train arrière de sa Red Bull RB19 a décroché et a violemment heurté le mur, brisant net la suspension arrière gauche.

Invité par Motorsport.com à revenir sur son crash, Pérez n'a pu faire part que de son étonnement : "Ça m'a pris par surprise, cet arrière qui glisse, surtout en fin de virage. Ça m'a vraiment pris au dépourvu. C'est comme ça qu'on essayait d'aller vite mais c'est allé au-delà de la limite et j'ai été un passager. Il n'y avait rien d'autre à faire parce que ça s'est passé vraiment tard dans le virage, je ne pouvais pas couper le virage ou sortir du virage [pour prendre l'échappatoire]."

L'accident de Pérez a également eu de grandes conséquences sur sa position sur la grille puisque l'amélioration continue des conditions de piste ont fait chuter les chronos au cours de la Q1, au point de faire passer le Mexicain de la deuxième à la vingtième place. Navré pour son équipe, le pilote Red Bull est conscient que son week-end a pris aujourd'hui un tournant pour le pire.

"Ça a été une grosse surprise. Ce n'est pas une excuse, j'aurais dû faire mieux", a-t-il déploré. "Tout ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment désolé pour mon équipe, parce que l'on donne tellement d'énergie, tellement de travail, on prépare tout, et puis on déçoit tout le monde comme ça. Ce n'est pas juste pour mon équipe. Je suis donc très déçu aujourd'hui."

Il a ajouté : "Je sais que demain, ce sera une course impossible. Ça va être un cauchemar demain. Je m'attends à une course très difficile. Quoi que vous fassiez, les autres couvrent [votre stratégie] et vous vous retrouvez à peu près à la même position."

La Red Bull Racing RB19 de Sergio Perez transportée hors du circuit par une grue

Si cet accident est contrariant pour Pérez, il l'est tout autant pour les responsables de Red Bull. L'équipe autrichienne voit s'envoler une opportunité de marquer à nouveau de gros points et ainsi de creuser l'écart au championnat constructeurs, d'autant plus que son rival Aston Martin semble particulièrement véloce en Principauté.

Au micro de Sky Sports, le directeur Christian Horner a assuré que son pilote allait "s'en mordre les doigts", tout en émettant l'hypothèse d'une distraction par une voiture au ralenti. "Je ne peux que penser qu'il a été distrait par l'Alpine à droite [Esteban Ocon, dans un tour de décélération, était l'intérieur de la piste au point de freinage du premier virage, ndlr] parce qu'il a mal évalué le premier virage et que le circuit allait devenir de plus en plus rapide."

Et puisque le choc a été violent, il est possible que les dégâts aillent bien au-delà des simples triangles de suspension. À ce sujet, Red Bull ne peut pas encore se prononcer, mais Horner n'écarte pour l'heure aucun scénario.

"Nous devrons peut-être tout remplacer, le châssis, juste par précaution, pour être honnête", a-t-il estimé. "Nous venons à peine de récupérer la voiture, nous prendrons la décision quand nous l'aurons [dans le garage]. C'est très difficile, Max est parti de cette position il y a quelques années et je crois qu'il a réussi à entrer dans le top 10. Marquer des points sera l'objectif de Checo car il s'agira probablement d'une course à un seul arrêt et vous ne pouvez pas mettre à profit votre rythme lorsque vous êtes coincé dans le train."

Propos recueillis par Adam Cooper