Formule 1

Colapinto appelle ses fans à stopper la haine en ligne : "Vous ne m'aidez pas"

Dans une vidéo adressée à ses fans, Franco Colapinto a pris une position claire contre le harcèlement en ligne que subissent certains rivaux ou acteurs du championnat du monde de F1.

Fabien Gaillard

Publié: 17 oct. 2026, 09:30

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Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Franco Colapinto a ouvertement demandé à ses propres fans argentins de stopper les vagues d'abus en ligne dont ils se rendent régulièrement responsables, à la suite de plusieurs épisodes survenus ces derniers mois et plus globalement depuis son arrivée en Formule 1.

Si la saison 2026, notamment après les épreuves de Zandvoort, Madrid et Bakou, a déjà vu de nombreux commentaires haineux adressés par les supporters argentins, entre autres, aux commissaires, à Pierre Gasly et à sa famille, ainsi qu'à Lando Norris, cette situation n'est toutefois pas nouvelle.

Ce phénomène, qui avait en effet touché la famille Doohan ou encore Yuki Tsunoda courant 2025, et avait déjà poussé la FIA et Alpine - l'écurie de Colapinto - à réagir publiquement, est désormais si récurrent que la structure basée à Enstone doit publier régulièrement des communiqués pour tenter de lutter contre ces propos injurieux.

Du côté du pilote lui-même, les déclarations sur le sujet avaient été jusqu'ici assez prudentes et empreintes d'une volonté claire de ne pas prendre de position trop tranchée. Au cours du week-end du GP d'Azerbaïdjan, il avait ainsi sobrement considéré que ce comportement était "déplaisant à voir".

Après avoir provoqué l'accident du premier virage qui a emporté avec lui Gasly et Norris, il avait été jusqu'à nuancer la situation. "Je pense qu'on oublie que cela ne vient pas uniquement des Argentins. Cela vient beaucoup d'eux, je suis tout à fait d'accord, [mais] cela ne vient pas uniquement d'eux. Ils sont extrêmement passionnés et me soutiennent énormément."

"C'est déplorable. Ils se comportent souvent mal. Mais cela vient du monde entier et de nombreux autres groupes de supporters. Je ne sais pas si nous ne le voyons pas. J'en reçois énormément. Personne n'en parle jamais."

Ce jeudi, cependant, l'Argentin est sorti de sa réserve pour tenir des propos bien plus fermes de condamnation des vagues de harcèlement subies par ses rivaux, dans un message vidéo en espagnol publié sur Instagram.

Franco Colapinto (Alpine)

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Bonjour à tous, il y a quelque chose de très important dont je devais vous parler depuis un certain temps. J'aurais probablement dû m'adresser à vous tous plus tôt, mais c'est un sujet qui doit être abordé, quelque chose que nous devons changer et améliorer. Je vous serai toujours reconnaissant, et je me sens sincèrement extrêmement chanceux de vous avoir tous à mes côtés depuis le tout début."

"Je vous suis reconnaissant pour tout le soutien que vous m'apportez, pour la manière dont vous m'aidez à obtenir des résultats, et pour la façon dont vous me poussez sans cesse à viser plus haut. Vous nous aidez, moi et l'équipe, à atteindre nos objectifs, course après course, jour après jour, alors que nous nous entraînons et essayons de nous améliorer. Et je vous en suis sincèrement reconnaissant."

Je sais que vous pensez me défendre, mais en réalité, vous faites exactement le contraire. Vous ne m'aidez pas, ni moi ni mon avenir.

"Je sais que cela vous rend extrêmement fiers lorsque tout se passe bien pour moi, lorsque je marque des points pour moi-même et pour l'équipe. Et j'ai toujours été très reconnaissant de ce soutien."

"Mais parfois, nous allons trop loin. Au lieu de me soutenir, nous finissons par critiquer et attaquer d'autres personnes : d'autres pilotes, d'autres collègues, mes coéquipiers, mes mécaniciens, mes ingénieurs… des personnes avec lesquelles je travaille chaque jour."

"Je sais que vous pensez me défendre, mais en réalité, vous faites exactement le contraire. Vous ne m'aidez pas, ni moi ni mon avenir."

Colapinto sera de nouveau pilote Alpine lors de la saison 2027 de Formule 1, aux côtés de Pierre Gasly.

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