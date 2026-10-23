Formule 1

"Des limites ont été franchies" : Colapinto dénonce le harcèlement visant le personnel d'Alpine

Franco Colapinto s'est senti obligé d'enregistrer un message vidéo à destination de ses fans. Selon l'Argentin, les attaques en ligne ne visaient pas seulement d'autres pilotes de F1, mais également des membres de l'écurie Alpine.

Ronald Vording

Publié: 23 oct. 2026, 12:30

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Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

C'est devenu un sujet récurrent lors des interventions médiatiques de Franco Colapinto au cours de la saison 2026 de Formule 1 : l'Argentin ressent régulièrement le besoin de dénoncer les insultes sur les réseaux sociaux. Il avait notamment longuement abordé la question lors d'un entretien exclusif avec Autosport, sur un yacht à Monaco, ainsi que lors de plusieurs week-ends de Grand Prix qui ont suivi.

Après le Grand Prix de Singapour, Colapinto a toutefois ressenti le besoin d'aller plus loin en s'adressant directement à ses fans dans un message vidéo. Le pilote Alpine a notamment déclaré qu'il appréciait tout le soutien qu'il recevait de leur part, mais que s'en prendre à d'autres personnes ne l'aidait en rien dans sa carrière en F1.

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"Tout d'abord, j'ai toujours été très reconnaissant envers tous les fans qui me soutiennent", a expliqué Colapinto, interrogé à Austin par Motorsport.com sur sa déclaration. "Mais je pense que dans chaque sport et chaque communauté de supporters, il y a aussi un côté négatif, avec des gens qui publient des commentaires haineux et qui n'aident pas les athlètes à donner le meilleur d'eux-mêmes. À mes yeux, certaines limites ont été franchies récemment."

"Je pense que c'était probablement la dernière chose que je pouvais faire : publier une déclaration sous la forme d'une vidéo dans laquelle je m'exprime. Cela allait forcément être positif, donc j'avais envie de le faire."

Franco Colapinto (Alpine)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

En expliquant ce qu'il entendait par "limites franchies" ces derniers temps, Colapinto a révélé que des membres de sa propre équipe avaient eux aussi été pris pour cible sur les réseaux sociaux. Une situation qu'il juge inacceptable et qui l'a poussé à prendre une nouvelle fois la parole.

"Mes mécaniciens ont notamment reçu énormément de messages haineux. Mes ingénieurs aussi, ainsi que des personnes de mon équipe qui veulent me voir réussir et qui m'aident à être performant. Je travaille avec eux tous les jours et les voir recevoir ce genre de messages me fait tout simplement mal."

Questionné sur la nature de ces attaques, à savoir des commentaires publiés sur le compte Instagram officiel de l'équipe ou des messages privés adressés aux membres du personnel, Colapinto a répondu : "Je n'ai pas accès à leurs téléphones, mais d'après ce que je comprends, ils reçoivent des messages et des commentaires. Encore une fois, pour moi, la limite a été franchie."

Concrètement, ces attaques peuvent viser les mécaniciens qui travaillent sur la monoplace de Colapinto et effectuent des ajustements, par exemple sur l'aileron avant, entre deux parties des qualifications. Ces membres de l'équipe sont alors injustement tenus responsables d'une séance difficile et reçoivent ensuite des messages haineux sur leurs comptes.

D'après les informations de Motorsport.com, Alpine a pris des mesures pour limiter les conséquences de ces attaques. Les membres de l'équipe sont notamment invités à rendre privés leurs comptes personnels sur les réseaux sociaux et à ne pas y afficher de logos de l'écurie, afin de réduire le risque de recevoir des messages indésirables.

Franco Colapinto (Alpine)

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ces mesures ne s'attaquent toutefois pas à la racine du problème. C'est précisément pour cette raison que Colapinto a de nouveau lancé un appel pressant aux fans. Il a également souligné que le phénomène ne se limitait pas à la F1, mais concernait la société dans son ensemble.

"Je parle de ce problème depuis probablement dix courses. Je fais de mon mieux, mais certaines limites ont continué à être franchies. C'est donc la dernière chose que je pouvais faire : enregistrer une vidéo. Et je pense que cela a aidé."

"On a aussi vu Max [Verstappen] prendre la parole à ce sujet. Il a lui aussi publié une déclaration. Cela arrive très souvent autour de nous. C'est un problème auquel nous sommes confrontés dans le sport aujourd'hui, mais aussi dans de nombreux autres domaines de la vie. Les artistes, les acteurs : cela touche tout le monde."

"Personnellement, cela ne m'affecte pas trop. Je ne regarde pas beaucoup ces commentaires et je n'y prête pas trop attention. Mais certaines personnes en souffrent. C'est pourquoi nous devons nous pencher sur la question. Nous devons faire évoluer les choses et j'espère que cette vidéo permettra d'améliorer un peu la situation."

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