Opinion

Formule 1

Non, les fans de Colapinto et de Verstappen ne sont pas le seul problème

Les récentes vagues de harcèlement liées à des figures de la F1 ont mis encore plus en lumière la question des abus en ligne et l'effet de meute difficilement quantifiable et contrôlable qui s'empare d'individus se réfugiant, souvent, derrière leur anonymat. Mais croire que le problème ne se limite qu'à eux est une vision rassurante mais fausse.

Fabien Gaillard

Publié: 20 oct. 2026, 15:31

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Photo de : Pauline Ballet - Formula 1

Commençons d'emblée par établir clairement que la question du harcèlement en ligne n'est pas une problématique nouvelle. Elle est finalement aussi vieille que la démocratisation d'internet et des moyens de communication qui l'accompagnent.

Cette question a des résonances tragiques dans le monde entier et des exemples malheureusement nombreux nous rappellent que des victimes bien moins entourées et armées pour y faire face que des sportifs de haut niveau - ce qui ne justifie en rien que ces derniers soient pris pour cible - ont parfois subi cette violence à des niveaux tels qu'elles ont été jusqu'à emporter leur propre vie.

Et ce n'est pas exagérer que de rappeler les enjeux, les vrais. Ce n'est pas exagérer que de rappeler qu'il y a plus, souvent, derrière ces interactions que d'aucuns jugent anecdotiques ou bénignes tant elles sont ancrées dans leur quotidien. Il y a un humain qui reçoit cette violence, et un humain qui l'inflige.

Alors évidemment, au modeste niveau de la Formule 1, elle se focalise surtout sur des pilotes, des responsables ou des officiels de haut niveau, de sorte que - sans que cela soit indolore, bien sûr - ce type d'attaques tombe sur des personnalités qui a priori ont le bagage, l'expérience, la formation, la stabilité mentale, bref l'assise pour pouvoir y faire face sans trop sourciller, habitués qu'ils peuvent être de naviguer dans un monde où leur nom, leur visage, leur vie, sont amenés à être dans le domaine public.

Photo de: Kym Illman / Getty Images

Les cas récents des prises de parole ô combien salutaires de Franco Colapinto et de Max Verstappen sont à la fois bienvenus dans le climat actuel mais aussi porteurs d'une sorte de paradoxe. Les exemples de situations dans lesquelles un rival de Colapinto a été pris à partie par une armée de fans déchaînés sont désormais légion : la famille Doohan, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Lando Norris… La liste s'allonge et, après avoir longtemps voulu ménager la chèvre et le chou, l'Argentin a été contraint de parler franchement.

La coïncidence a donc voulu que, quelques jours plus tard, Verstappen soit obligé de faire de même en condamnant sans ambages la façon dont son équipier et protégé, Chris Lulham, a été pris pour cible par ses propres fans après une erreur lors de l'épreuve de Portimao en GTWCE qui, pour eux, a visiblement coûté une chance de victoire au Néerlandais.

Il est difficile de ne pas voir dans ces épisodes une étape supplémentaire dans une tendance qui n'a fait que croître ces dernières années. Les sports mécaniques, particulièrement la F1, sont de plus en plus touchés, car redevenus grandement populaires.

Mais ils sont aussi de plus en plus touchés car nos sociétés, dans leur ensemble, évoluent vers une polarisation toujours plus importante et une logique de clans, de camps, qui pousse chaque moment négatif vécu par l'un ou l'autre à une contre-offensive sous forme d'attaques tous azimuts contre ceux qui sont désormais, automatiquement, des ennemis.

Il faudrait des lignes et des lignes et des lignes pour tenter de remonter, pour chaque branche, sur les racines de cette radicalisation des discours et de cette radicalisation du supporterisme. Ici, je me contenterais simplement de partir de ce que j'ai pu voir au fil de mes 11 années sur Motorsport.com France.

Photo de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Je note d'ailleurs qu'il est bien facile pour nous, Français ou francophones, de regarder les choses de haut. Après tout, ces hordes de supporters argentins, néerlandais, britanniques, italiens, qui déferlent, ils sont particulièrement virulents, pas vrai ? Mais est-ce véritablement différent de ce qui s'est passé après l'épisode du clash entre Pierre Gasly et Esteban Ocon à Monaco ? Et, au fond, est-ce bien la virulence et le nombre qui illustrent le mieux ce qu'est réellement, dans sa substantifique moelle, un abus ?

Au fil des années, la section commentaires de Motorsport.com France, que d'aucuns parmi la rédaction consultent souvent, a été façonnée par cette évolution des mentalités, des discours, par cette radicalisation des positions, par ce refus du débat calme au profit de l'invective, de la provocation (plus ou moins subtile), par ces attaques ad hominem, par cette recherche inlassable, par certains individus, de la façon la plus directe de pourrir un débat.

Sous couvert, bien souvent, d'un anonymat qui a ses mérites, mais qui a aussi une fâcheuse tendance à désinhiber les gens et leurs discours puisqu'ils se croient bien planqués, les attaques envers les médias, envers les journalistes, envers les autres intervenants, envers les sportifs, envers les responsables, envers les officiels, envers les commissaires, etc. se sont faites de plus en plus violentes.

Il est toujours difficile de dire à quel point nous sommes, pour chaque cas, face à des trolls, face à des discours sérieux tenus de façon posée ou face à des réactions épidermiques. Mais, à vrai dire, qu'importe : le résultat est là, et le résultat c'est qu'il y a rarement une "communauté" de fans (que ce soit d'un pilote, d'une écurie, d'une nationalité ou parfois, de façon plus étonnante, des gens qui ne soutiennent personne en particulier, mais veulent juste participer à l'embrasement) qui vaut mieux que l'autre. Le nombre a un effet de loupe sur tel ou tel "clan", mais le nombre masque aussi souvent la réalité plus diffuse des abus du quotidien.

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

L'anonymat, vu comme un bouclier, c'est parfois tout ce qu'il faut pour qu'une personne devienne, elle aussi, un harceleur, un auteur d'abus en ligne. Et quand le contexte global est à la radicalisation, de tous les côtés (c'est un point sur lequel il faut insister), l'effet pervers est que les voix plus modérées finissent par disparaître, soit parce qu'elles estiment d'elles-mêmes qu'elles n'ont plus leur place sur la scène du débat, soit parce qu'elles sont activement poussées dehors, soit parce qu'elles finissent par se ranger dans un camp pour pouvoir continuer de parler.

À bien des égards, quand on lit certains commentaires sous nos articles, que ces commentaires nous prennent personnellement à parti en tant qu'auteur de l'article ou s'en prennent à des intervenants qui ont osé avoir une opinion différente, on a toujours dans un coin de la tête la question de savoir si les mots et l'attitude seraient les mêmes si l'on se croisait dans la rue et qu'on avait simplement une discussion à bâtons rompus, sans animosité initiale. Il y a fort à parier que pas tout à fait.

Le harcèlement en ligne n'a rien de nouveau - et la FIA, à qui l'on peut reprocher beaucoup de choses ces derniers temps, en a fait un cheval de bataille clair depuis plusieurs années - mais le fait qu'il soit aussi présent en sports mécaniques, que l'actualité de la discipline soit aussi chargée de ces questions, devrait amener à une prise de conscience individuelle et donc collective. Les supporters de Colapinto, de Verstappen ou de Hamilton ne sont pas les seuls à pointer du doigt.

Derrière ces vagues parfois spectaculaires, dont le nombre fait irrémédiablement grimper le niveau de nuisance, il y a aussi les interactions irrespectueuses, méprisantes, irriguées par un manque d'empathie crasse qui, en messages disséminés çà et là, à petite dose au quotidien, contribuent tout autant à empoisonner un climat de discussion.

Photo de: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

Par exemple, d'aucuns, côté F1, ont tôt fait de pointer "la génération Netflix" dans cet état de fait mais aussi de la rendre directement ou indirectement responsable d'un certain nombre de "maux" du championnat. La réalité, c'est que tirer un tel constat, de la part visiblement de fans qui se veulent plus anciens et au-dessus de la mêlée, c'est déjà participer activement à pourrir les bases du débat et plonger tête la première dans ladite mêlée en antagonisant une partie des fans.

Il n'y a pas plus ou moins de velléités conflictuelles chez les fans récents de la F1 que chez les autres couches de fans. Sans doute se traduisent-elles de façon différente, mais d'un côté comme de l'autre, dans les franges qui pratiquent l'abus, ce qui manque, c'est un minimum de respect, d'acceptation qu'il peut exister des positions différentes, de retenue face à des situations normales en sports mécaniques et, plus globalement, d'empathie.

Est-ce simplement un symptôme de plus du monde tel qu'il a évolué à l'heure de la polarisation des débats politiques et de l'omniprésence des réseaux sociaux ? Sans doute, mais comme pour tout phénomène sociétal, il appartient forcément à chacun, au bout du compte, de ne pas y céder, de ne pas s'en servir comme exutoire sous la simili-protection de l'anonymat, de ne pas renoncer au débat, de ne pas renoncer au simple fait d'accepter qu'il faille parfois simplement se mettre à la place de son interlocuteur ou de la personne que l'on s'apprête à attaquer. Et si cette démarche n'a pas été faite avant, elle peut aussi être faite maintenant.

Il n'est jamais vraiment trop tard pour devenir un meilleur être humain.

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