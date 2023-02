Comment Alfa Romeo a mélangé les idées de Red Bull et Ferrari

Charger le lecteur audio

Alfa Romeo est la première écurie à avoir véritablement présenté sa F1 2023. La C43 est clairement influencée par sa devancière mais elle est également dotée de plusieurs caractéristiques nouvelles. Ces dernières pourraient d'ailleurs donner des indices importants quant à la direction que vont prendre les autres monoplaces du plateau.

Il faut évidemment et avant tout se pencher sur les pontons et les bords du plancher. Les pontons, en particulier, semblent s'inspirer à la fois de Red Bull et de Ferrari, avec la taille et la forme des entrées d'air similaires à ce que l'on a vu du côté de la Scuderia en 2022.

Sachant que l'écurie utilise l'unité de puissance Ferrari, cela apparaît plutôt logique. Néanmoins, plutôt que s'approprier une solution typée F1-75 avec une forme de baignoire sur le dessus, Alfa Romeo a également puisé son inspiration chez Red Bull. Cela se traduit par une rampe descendante vers l'arrière mais aussi par l'apparition de la fameuse "étagère" de part et d'autre du capot moteur. Ce choix n'est pas uniquement dicté par les gains aérodynamiques, c'est également un compromis pour accommoder une solution de refroidissement central plus efficace, vers laquelle l'écurie ne pouvait pas basculer en cours de saison dernière.

Les pontons de l'Alfa Romeo C43.

Alfa Romeo a associé ces changements à d'autres ajustements qui concernent la suspension arrière et la boîte de vitesses. Ils porteront leurs fruits d'un point de vue mécanique mais sont également liés à d'autres modifications aérodynamiques, à commencer par la manière dont l'ensemble est creusé par le dessous mais aussi effilé pour favoriser le passage des flux d'air dans la région en forme de bouteille de coca.

On note aussi que pour compenser la sortie de refroidissement plus petite à l'arrière de la monoplace, l'équipe a installé des ouïes de refroidissement sur la partie supérieure des pontons ainsi que sur l'étagère. Il est probable que ces photos studio nous montrent la C43 dans sa configuration de refroidissement maximum, car d'autres écuries qui ont utilisé des concepts similaires l'an passé n'avaient pas ces ouïes ouvertes en permanence. Elles utilisaient des panneaux de carrosserie interchangeables en fonction de leurs besoins.

La géométrie du "beam wing" (dispositif d'ailettes autour de l'échappement, ci-dessous) a changé puisque l'on retrouve un bord de fuite ondulé sur le flap supérieur, rappelant la solution qu'avait utilisée McLaren en 2014 sur son aileron arrière.

L'arrière de l'Alfa Romeo C43.

Le bord du plancher est également différent de la saison dernière, d'abord en réponse au changement de réglementation qui rehausse toutes les F1 de 15 mm. Naturellement, les écuries tentent de saisir une opportunité dans tout changement réglementaire plutôt que se lamenter sur le désavantage qui peut être induit.

Dans le cas d'Alfa Romeo, le choix a été fait de maintenir l'avant et l'arrière du plancher à la hauteur minimale autorisée. En revanche, au milieu, on découvre un plancher découpé en plusieurs flaps. Leur objectif est de renforcer le flux d'air et de combler le déficit de performance dû à ce nouveau point de règlement. Cependant, comme on l'a déjà vu par le passé et malgré une approche qui semble intéressante, cette partie de la monoplace est susceptible d'évoluer très rapidement. Il pourrait même s'agir d'une version antérieure à ce sur quoi l'écurie travaille déjà.

Les rétroviseurs, plus grands désormais comme l'exige là encore le Règlement Technique 2023, n'ont pas été délaissés. L'assemblage a été effilé en harmonie avec les pontons qu'il surmonte de chaque côté du cockpit.

Les rétroviseurs et l'arceau de l'Alfa Romeo C43.

Après l'accident spectaculaire de Zhou Guanyu à Silverstone l'an dernier, des changements réglementaires ont également visé la conception de l'arceau de sécurité. Ils se feront en deux temps, puisque les exigences à ce niveau seront plus strictes encore en 2024. On aurait pu s'attendre à une C43 revenant à un design plus conventionnel sur ce point. Toutefois, comme l'a expliqué le directeur technique Jan Monchaux, le cycle de conception de la monoplace était déjà trop avancé quand la FIA est intervenue.

Enfin, la différence visuelle la plus frappante entre l'Alfa Romeo de cette année et celle de 2022 est bien entendu sa livrée. En délaissant le blanc pour davantage de noir, l'écurie économise du poids. Il s'agit d'une approche qui se généralise et qui a été observée chez la concurrence. En utilisant plus de carbone dénudé et moins de peinture, se rapprocher du poids minimum est un peu plus aisé. On parle probablement d'une poignée de grammes seulement, mais rien n'est laissé au hasard.