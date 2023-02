Alfa Romeo dévoile la C43, véritable F1 2023

Charger le lecteur audio

Et de quatre, mais une grande première ! Le doute étant pour le moins permis autour du modèle dévoilé par Red Bull la semaine dernière à New York, et Haas et Williams n'ayant dévoilé que leur livrée, Alfa Romeo est devenue ce mardi la première écurie du plateau à présenter sa monoplace 2023 en bonne et due forme. Depuis Zurich, en Suisse, la structure exploitée par Sauber a levé le voile sur une C43 dont les nouveautés techniques sont visuellement repérables, en plus d'être affublée d'une livrée largement remaniée.

Pour ce qui sera la dernière saison disputée sous le nom Alfa Romeo, et pour entamer cette transition qui mènera jusqu'à l'implication majoritaire d'Audi, la couleur blanche a été laissée de côté. Place à une dominante rouge très profonde, accompagnée d'un noir qui prend beaucoup d'ampleur et pour lequel la quête de poids n'est peut-être pas étrangère à la présence... Pour en terminer avec l'aspect esthétique, le nouveau sponsor titre de l'écurie, Stake, figure logiquement sur les pontons et sur les ailerons avant et arrière, après avoir succédé à Orlen durant l'intersaison.

Visuellement, l'avant de la C43 rappelle énormément celui de sa devancière, mais l'arrière a clairement été retravaillé. Le concept des pontons, avec une "étagère" qui rejoint le capot moteur quand on va vers le diffuseur, est clairement de la même veine que celui utilisé par Red Bull l'an dernier quand il a fait son apparition au cours du développement de la RB18. L'arceau, lui, conserve le même design mais a fait l'objet d'une révision structurelle après l'accident spectaculaire dont avait été victime Zhou Guanyu à Silverstone l'été dernier.

Le pilote chinois, pour sa deuxième campagne en Formule 1, sera de nouveau associé à l'expérimenté Valtteri Bottas. Les deux hommes ne seront toutefois plus sous les ordres de Frédéric Vasseur, débauché par Ferrari, mais sous la responsabilité du nouveau représentant de l'écurie, Alessandro Alunni Bravi.

Alfa Romeo, dont l'identité demeure affirmée pour quelques mois encore par la présence de l'éternel Quadrifoglio sur le capot moteur, prévoit de faire rouler pour la première fois la C43 dans quelques jours, lors d'un shakedown qui aura lieu en Espagne, sur le circuit de Barcelone. Suivront ensuite les trois journées d'essais hivernaux à Bahreïn (du 23 au 25 février), avant l'ouverture de la saison le 5 mars sur ce même circuit.

