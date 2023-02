La vraie Red Bull RB19 sera "quelque peu différente", admet Horner

Charger le lecteur audio

Après Haas plus tôt dans la semaine, c'est Red Bull qui a donné ce vendredi le coup d'envoi de sa saison 2023. L'écurie tenante des deux titres mondiaux s'est offert une présentation new-yorkaise en longueur qui a notamment été l'occasion de confirmer la collaboration avec Ford en vue de la nouvelle réglementation moteur qui entrera en vigueur en F1 en 2026. Au terme de cet événement, une monoplace a été dévoilée, que l'écurie assurait dans sa communication bien être la RB19.

Toutefois, il est vite apparu que s'il existait des différences entre la RB18 de 2022 et la voiture de 2023, celles-ci semblaient très ténues ou trop génériques pour refléter l'état exact du développement de la RB19. La monoplace apparaît même disposer d'une solution de rétroviseurs potentiellement illégale en raison de leur petite taille.

Historiquement, Red Bull a toujours poussé le travail sur ses nouvelles monoplaces le plus loin possible avant de les révéler pour de bon. Aussi, il n'est pas vraiment surprenant de constater que c'est encore le cas pour cette présentation, qui visait avant tout à donner de la visibilité à sa marque et ses partenaires, avec évidemment l'ajout pour l'occasion de l'annonce liée à Ford.

Toutefois, l'utilisation assumée de l'appellation RB19, comme d'ailleurs Red Bull avait utilisé la dénomination RB18 l'an passé alors que la voiture présentée à l'époque était peu ou prou le modèle générique de la FOM aux couleurs de l'écurie, a suscité des questions.

Quand il a été demandé à Christian Horner quelle proportion de la voiture révélée allait rouler à Bahreïn pour les tests hivernaux (du 23 au 25 février), il a reconnu que le bolide n'était pas véritablement au centre des préoccupations pour ce show. "Je pense que la voiture que nous avons montrée aujourd'hui, évidemment, est quelque peu différente de celle que vous verrez à Bahreïn."

"Aujourd'hui, il s'agissait de présenter les aspirations de l'équipe pour l'année à venir, nos partenaires et, bien sûr, l'annonce passionnante du partenariat avec Ford. Le faire ici, aux États-Unis, sur ce marché, c'est une première, évidemment, pour Red Bull Racing. Ce que vous avez vu aujourd'hui n'est évidemment pas le reflet total de ce qui sera sur la piste à Bahreïn dans deux semaines."

Quant à Max Verstappen, double Champion du monde en titre, il a de son côté indiqué ne pas avoir encore vu la véritable RB19, que ce soit virtuellement ou réellement : "Pour être honnête, je ne l'ai pas vue. Je n'ai discuté que des améliorations de performance en matière de temps au tour, et du comportement de la voiture. Je n'ai vu aucune photo ou rendu [informatique] parce que je ne suis pas intéressé par ce genre de choses. Je veux seulement une voiture rapide. Et ce à quoi elle ressemble n'a pas d'importance pour moi."