Red Bull présente sa F1 2023

Red Bull Racing a dévoilé ce vendredi ses couleurs sur ce qu'elle présentait comme sa nouvelle monoplace pour la saison 2023 du Championnat du monde de F1, sa 19e dans la discipline reine, dans le cadre d'un événement se tenant en direct à New York.

La livrée ne révolutionne pas l'identité visuelle de Red Bull en maintenant les couleurs bleue, noire, jaune et rouge dans une disposition proche de celle de l'an passé, ainsi que la finition mate qui a cours depuis 2016. Oracle, qui sera pour la seconde saison consécutive le sponsor titre de l'équipe, demeurera toujours en bonne position sur cette Formule 1. Comme cela était déjà le cas à partir de la fin de saison 2022, le logo Honda sera également clairement visible sur l'arrière des bolides.

Au-delà de la voiture, dont il est permis de douter qu'il s'agira bien de la RB19 qui prendra la piste lors des essais de Bahreïn du 23 au 25 février prochains, c'est bien entendu principalement l'annonce du retour de Ford puis de l'association Ford/Red Bull qui ont retenu l'attention au terme d'une présentation au long cours.

Sur le plan sportif, Red Bull sort en tout cas de deux saisons fructueuses, et surtout d'un exercice 2022 très réussi avec 17 victoires en 22 Grands Prix et deux titres conquis aisément avant la fin de la saison. L'écurie de Milton Keynes a le mieux négocié le tournant du nouveau Règlement Technique et il est attendu, alors que la réglementation se veut globalement stable, que la structure dirigée par Christian Horner et chapeautée sur le plan technique par Adrian Newey se maintienne aux avant-postes.

L'écurie, qui subissait déjà des limitations aérodynamiques depuis juillet dernier du fait de ses résultats, "souffrira" néanmoins du contrecoup de son titre constructeurs avec des possibilités toujours réduites en matière de tests aéro, d'autant plus que les conséquences de son infraction au plafond budgétaire 2021 vont abaisser de 10% supplémentaires le temps qu'elle pourra consacrer à ces essais.

Côté pilotes, pour la troisième saison consécutive, l'équipe fera confiance au duo composé de Max Verstappen, désormais double Champion du monde en titre, et de Sergio Pérez, le Néerlandais faisant évidemment figure de leader incontesté. La dynamique interne entre les deux hommes sera malgré tout intéressante à suivre après une première année qui s'était achevée dans la plus grande des cohésions grâce au rôle joué par le Mexicain dans le sacre d'Abu Dhabi, puis une seconde saison qui s'est terminée de manière moins cordiale après une fin de GP houleuse au Brésil.